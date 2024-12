"Voi violenti come negli anni '70". E in Regione Lombardia scoppia la rissa

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è sfiorata la rissa durante l'ultima seduta del Consiglio regionale della Lombardia: il capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, ha spintonato e strappato il microfono dalle mani dell'assessore alla sicurezza, Romano La Russa, nei confronti del quale si stava discutendo una mozione di censura. Dopo gli interventi delle opposizioni, quest'ultimo rivolgendosi alle opposizioni, ha affermato: "La vostra matrice violenta che è quella degli anni Settanta", per poi sottolineare: "Non c'eri tu, mai tuoi antenati. Che avevano il coraggio di affrontare l'avversario a viso aperto. Tu probabilmente staresti stato dietro ai tuoi amici, nascosto, a indicare quelli cattivi perché non hai nemmeno il coraggio di...", ha proseguito l'assessore.

A quel punto l'assessore ha rivolto un'ultima frase al collega, quella che ha scaturito la reazione: "Tornatene al Corvetto". Majorino ha raggiunto La Russa, togliendogli il microfono di mano e spingendolo. I due sono stati poi separati, evitando il peggio, ed è stata sospesa la seduta.