Roadshow Lombardia Style, Mazzali: "Abbiamo raccontato una regione autentica ed elegante"

"Abbiamo portato in Nord America il racconto di una Lombardia autentica, elegante e innovativa, capace di ispirare e attrarre viaggiatori di qualità". Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo della Regione Lombardia, che ha fatto riferimento al "roadshow Lombardia Style", un viaggio istituzionale con due tappe, a Montréal e a Toronto, realizzato grazie alla collaborazione con la Camera di commercio italiana in Canada. "La promozione internazionale della Lombardia non si ferma. Anzi, si rafforza", ha spiegato Mazzali. "Con il roadshow Lombardia Style, abbiamo portato in Canada l’immagine più autentica, sofisticata e contemporanea della nostra Regione. Un racconto fatto di eccellenze, di territori unici e di una visione chiara: affermare il brand Lombardia come sinonimo di bellezza, cultura, impresa e accoglienza. Due tappe chiave – lunedì 26 maggio a Montréal e mercoledì 28 maggio a Toronto – hanno segnato il nostro viaggio istituzionale in Nord America, grazie alla preziosa collaborazione con la Camera di Commercio Italiana in Canada. Abbiamo incontrato giornalisti, tour operator, agenzie di viaggio e stakeholder di alto profilo per presentare un’offerta turistica che non è solo destinazione, ma esperienza. Un mix virtuoso di tradizione e innovazione, di natura e design, di arte e lifestyle. Il tutto valorizzato da storytelling emozionali, incontri di networking e focus su quegli asset che rendono la Lombardia unica al mondo: l’enogastronomia, la moda, il patrimonio storico-artistico, i borghi e i laghi, i cammini e le grandi vette, fino agli appuntamenti internazionali come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026".



"A rendere ancora più strategico il nostro roadshow- ha continuato - la partnership con Air Canada e Air Canada Vacations: non solo sponsor, ma veri alleati nella promozione della Lombardia attraverso voli diretti e pacchetti turistici esperienziali. Il collegamento annuale Milano-Malpensa/Montréal rappresenta una leva concreta per lo sviluppo di flussi turistici e culturali di qualità, con viaggiatori interessati al nostro saper vivere, al nostro saper fare, alla nostra bellezza diffusa. Il Canada è un mercato di grande valore per la Lombardia: non solo per i numeri, ma per il tipo di turista che può portare. Curioso, rispettoso, raffinato. Un turista che cerca esperienze autentiche, che si emoziona davanti a un panorama valtellinese come davanti a un’opera di design in Triennale, che si lascia conquistare da una degustazione tra le colline dell’Oltrepò come da una serata all’ombra del Duomo.

Ecco perché abbiamo scelto di investire in relazioni strategiche e durature. Con Air Canada, con la Camera di Commercio, ma soprattutto con chi condivide la nostra idea di turismo: non più come semplice attrattore di numeri, ma come leva di crescita economica sostenibile e valorizzazione delle comunità. Ogni visitatore che arriva in Lombardia è un’opportunità per far crescere le nostre imprese, per dare nuova linfa alle tradizioni, per creare lavoro, innovazione e bellezza.

Come ho avuto modo di dire durante gli incontri: scegliere quali flussi turistici attrarre significa anche scegliere il futuro che vogliamo per la nostra regione. E noi vogliamo un futuro fatto di eccellenza, rispetto, qualità".