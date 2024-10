Il ruolo della politica nella mobilità del futuro: Sallusti intervista Salvini

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginare le città del futuro è fondamentale. E la politica deve fare la sua parte. Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, intervista Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture.

Il direttore parte dalla politica. Dal successo del centrodestra in Liguria. "E' una bellissima giornata di sole", dice Salvini. "E' stata una campagna elettorale complicata perché c'era un governatore agli arresti e paginate di giornali contro il sistema ligure. Un voto a fine ottobre che è abbastanza irriturale, trasmissioni televisive sulla Rai che spalavano contro l'amministrazione uscente e una astensione che deve farci riflettere".

In Liguria - ricorda Sallusti - si giocava una partita tra l'Italia del sì e del no. "In questo ministero - risponde Salvini - mi ci confronto e scontro tutti i giorni. Da una parte c'è la sinistra che non vuole a tuti i costi, come nel caso del ponte sullo Stretto, che porterà lavoro in due regioni che hanno fame di lavoro. Ma ci sono anche i no di certa burocrazia, come nel caso di certe sovrintendenze che, per voler tutelare un bene, portano al crollo dello stesso bene. E poi ci sono no ideologici come quello al nucleare. Il voto di ieri è stato importante anche per tutto questo. Non dimentichiamoci che ad agosto eravamo sotto del dieci per cento e il merito del successo è in gran parte di Bucci. I cittadini chiedo tranquillità e visione. Sto programmando da qui al 2032, come per la Tav, per il Brennero, per il ponte sullo Stretto, la Metro C di Roma e Milano, con la M4".

Bisogna conciliare gli interessi di tutti, riflette Sallusti, ricordando che il ministero ha presentato un piano al governo: "Siamo a buon punto, spiega Salvini, ricordando che quello delle infrastrutture è un ministero fondato sui dati e che quindi ci vuole tempo. La riforma della governance dei porti è in lavorazione, in mano a Rixi, lo stesso la riforma delle concessioni autostradali. Alcune sono scadute da tempo. Io voglio dare stabilità e tranquillità, garantendo investimenti. L'idea che abbiamo è che vince la miglior qualità dell'offerta, ma lo Stato deve garantire sicurezza e innovazione. L'obbligo demenziale del tutto e solo elettrico del primo gennaio 2035 è un suicidio e cercheremo di cambiare i tempi di questa strategia che sta castrando un sistema produttivo".

Snodi importanti, ma ne manca uno, nota Sallusti: il nodo di Firenze. "Ho visitato i cantieri autostradali e non sempre è facile perchè è un territorio da tutelare", risponde Salvini.

"Ancora più ambizioso è il lavoro ferroviario perché avere un tunnel di sette chilometri che passa sotto una delle più belle città del mondo ci permetterà di spacchettare meglio il traffico. Noi oggi abbiamo 1200 cantieri aperti sulla rete ferroviaria e ovviamente possono provocare dei rallentamenti, però lascio ai nostri figli una rete ferroviaria più sicura e moderna".