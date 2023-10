Salario minimo, si torna in Commissione. Centrodestra: "Rinvio fondato"

La Camera dei Deputati ha dato il via libera alla richiesta da parte della maggioranza del governo di rimandare in commissione Lavoro la proposta di legge sul salario minimo che era stava avanzata nei mesi scorsi da tutte le opposizioni esclusa Italia viva, sul salario minimo. La domanda è stata motivata dal fatto di procedere con un ulteriore esame alla luce dell'approfondimento curato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) sul lavoro povero. E così l'ok al rinvio è passato con 21 voti di scarto: si ripartirà quindi dal lavoro nella commissione preposta.

La richiesta della maggioranza

In apertura della seduta parlamentare odierna a Montecitorio aveva chiesto per bocca del presidente della commissione Lavoro, Walter Rizzetto (Fratelli d'Italia), un nuovo rinvio in commissione della proposta di legge sul salario minimo a 9 euro lordi all'ora per " un approfondimento " dopo il parere fornito recentemente da Cnel, che si è espresso contro un minimo legale e che ha richiesto che una nuova indagine conoscitiva. " Se le opposizioni sono tanto impaurite e preoccupate dal Cnel, organo Costituzionale, possono sempre cercare di indire un referendum per abolirlo ed abbandonare la politica se mai lo perdessero ", è la frase pronunciata in Aula da Rizzetto che scaglia una frecciata nei confronti della riforma fortemente voluta da Matteo Renzi il quale però poi andò a sbattere con il referendum del 2016. " Commettere errori è umano, ma perseverare è diabolico ", ha aggiunto.

L'ira delle opposizioni

Le opposizioni sono subito insorte davanti a questo voto. " Non avvertite sulla vostra pelle alcun senso di vergogna per avere abbandonato una intera generazioni alla precarietà e all'incertezza? ", ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dopo la richiesta. " La vostra scelta è pavida oltre che cinica. Abbiate il coraggio di fare un dibattito alla luce del sole e affossare, votando contro, questa proposta ". Per Giuseppe Conte " questo governo ha deciso di voltare le spalle agli italiani e di illuderli con la prossima manovra, come ha fatto la presidente Meloni dicendo che regalerà 100 euro in più in busta paga ai lavoratori quando invece di tratta di confermare quello che già prendono oggi - prosegue leader del Movimento Cinque Stelle -. Dovremmo guardare in faccia la realtà e mettere da parte bandiere e dire con forza tutti insieme che l'Italia non può rimanere tra gli unici 5 Paesi su 27 in Europa che non hanno il salario minimo ".

Foti: "9 euro cifra buttata lì"