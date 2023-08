"Posizioni ancora distanti". Sul salario minimo Meloni propone l'intervento del Cnel

Alla fine tutto si è (inevitabilmente) "risolto" in un nulla di fatto. Non sono bastati cento minuti abbondanti a Palazzo Chigi per modificare tutte le rispettive opinioni politiche sul salario minimo. E dire che è stata la prima volta in assoluto in cui tutti quasi tutti i più importanti leader nazionali di partito si incontravano per un fitto faccia a faccia su un argomento concreto: da una parte del tavolo Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini (quest'ultimo da remoto) dall'altra Giuseppe Conte, Elly Schlein, Carlo Calenda, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi si sono confrontati per più di un'ora e mezza nella sede governo sui nove euro lordi all'ora come stipendio base per tutti i lavoratori. Un tema identitario che i partiti di sinistra hanno voluto insistentemente introdurre nel dibattito politico con una proposta di legge unitaria presentata in Parlamento che ha visto confluire tutte le opposizioni (tranne Italia Viva).

La maggioranza aveva optato di rimandare l'intera discussione a dopo la pausa estiva di Camera e Senato, ma aveva comunque teso una mano con i giallorossi per avviare un serio dialogo istituzionale tra le due opposte posizioni. I risultato di quello che bisogna - in ogni caso - considerare come un evento "storico" è stato quello atteso alla vigilia. Troppo ampia la differenza di veduta tra i due poli per potere costruire una valida soluzione di compromesso già nella giornata di oggi. Quello che è certo è che la prima volta che Conte, Schlein e Calenda si trovano uniti e compatti su una proposta politica parlamentare che è diventata la loro bandiera comune da potere issare contro l'esecutivo di centrodestra. La premier Meloni, tuttavia, è rimasta ferma su quello che ha sempre sostenuto nelle ultime settimane: stabilire per legge una cifra minima oraria di retribuzione per tutti, potrebbe rischiare di tenere più bassa l'asticella del minimo contrattuale previsto.