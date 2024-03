Salario minimo, la sinistra ci riprova: "Porteremo una legge di iniziativa popolare"

Tre mesi dopo la bocciatura da parte della maggioranza in Parlamento - con tanto di sceneggiata del centrosinistra, tra cori di sdegno, cartelli esposti e fogli strappati - le opposizioni fanno riemergere la proposta del salario minimo. In un comunicato congiunto i i leader di Pd, M5s, Verdi-Sinistra, Azione, +Europa e Psi (praticamente tutti uniti insieme a sostegno dello stesso candidato a presidente della Regione Abruzzo nel voto di domenica) annunciano la decisione di " lanciare insieme una legge di iniziativa popolare per riproporre il salario minimo di nuovo in Parlamento ". Insomma quasi tutte le opposizioni si uniscono idealmente anche a Roma: da Conte a Schlein passando per Calenda (ma senza Matteo Renzi).

A mettere tutti d'accordo e spingerli ad unire le forze è l'obiettivo di " rafforzare i contratti collettivi e stabilire che sotto i 9 euro non è lavoro ma sfruttamento. Vediamo se il governo avrà il coraggio di affossare anche una legge firmata da centinaia di migliaia di cittadine e cittadini. Raccoglieremo le firme in tutte le città e anche online per affermare un diritto sancito costituzionalmente ma tradito nel Paese e dal governo Meloni. Facciamo fare un passo avanti all'Italia ", dichiarano Angelo Bonelli (Verdi), Carlo Calenda (Azione), Giuseppe Conte (M5s), Nicola Fratoianni (Si), Riccardo Magi (Più Europa), Enzo Maraio (Psi) ed Elly Schlein (Pd). " Continuiamo a batterci per una legge sul salario minimo per garantire retribuzioni giuste e dignitose in linea con l'articolo 36 della Costituzione. Tre milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri hanno diritto a una risposta - sostengono -. La destra con una forzatura ha svuotato la legge sul salario minimo proposta dalle opposizioni unite, rendendola una delega in bianco al governo, finita poi nel porto delle nebbie. Noi non ci stiamo ".