Salta la trasferta a Milano della Meloni, Cdm anticipato alle 15: i temi sul tavolo

Cambio di programma per l’agenda di Giorgia Meloni. Il primo ministro ha annullato la visita a Milano: alle 13.30 avrebbe dovuto incontrare gli imprenditori di Fondazione Altagamma Moda e Camera Nazionale della Moda italiana. La motivazione è legata al cambio di orario del Cdm, originariamente previsto alle 17.30 ma anticipato alle 15.00.

All'ordine del giorno della riunione del Governo dovrebbero esserci il decreto legge con "disposizioni urgenti per le elezioni amministrative dell'anno 2025", il disegno di legge recante "disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni". Ma il Cdm si confronterà anche sul terremoto che ha colpito l’area del Napoletano.

In esame oggi in Cdm anche una bozza del decreto legislativo correttivo sul fisco. Il testo al momento prevede lo stop al concordato preventivo per i forfettari e la proroga al 30 settembre 2025 del termine per le adesioni alla proposta di accordo con l'Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne il concordato preventivo, tenuto conto delle istanze pervenute dalle associazioni di categoria, la disposizione abroga, con effetto dal 1° gennaio 2025, l'istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.

Quanto ai termini per aderire alla proposta per i soggetti ammessi, slittano dal 31 luglio al 30 settembre, riporta l’Adnkronos. Sul tavolo, ancora, il testo unico su "versamenti e riscossione" e il riordino delle accise sulla benzina.