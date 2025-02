Sanremo, Vannacci presente all'Ariston: "Nessuna indicazione di inquadrarlo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il generale e parlamentare europeo della Lega Roberto Vannacci è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Nizza per partecipare questa sera tra il pubblico del teatro Ariston per assistere alla terza puntata del Festival di Sanremo 2025. Ad accoglierlo allo scalo francese ci sono stati Daniele Ventimiglia, consigliere comunale sanremese, e Marco Lupi, ex leghista e adesso promotore di un'associazione culturale ("Sanremo incontra") che ha organizzato la presentazione dell'ultimo libro-autobiografia dell'esponente politico in programma nella giornata di domani presso il Casinò municipale della stessa città imperiese.

Vannacci assisterà così dal vivo alla terza serata del Festival della canzone italiana e potrebbe avvalersi quidi di uno dei biglietti in dotazione proprio all'organizzazione della rassegna culturale nella città dei fiori. L'annuncio della sua presenza a Sanremo non è passata di certo inosservata e, anzi, ha generato tensioni e polemiche fin da subito. La discussione mediatica ha costretto il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea, a puntualizzare che la regia del programma in eurovisione non ha ricevuto alcun tipo di indicazioni di " inquadrare questo o quello: vale la stessa regola per Roberto Vannacci, di cui la Rai non sa assolutamente nulla riguardo al suo accesso in sala. Il racconto del regista è editoriale e non ha nessuna altra valenza ".

Lo stesso Ciannamea è poi tornato a precisare che " non risultano altri esponenti politici presenti ", eccezion fatta per la presenza del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che ci sarà in occasione della presentazione di un francobollo dedicato alla 75esima edizione del Festival. C'è da affermare, inoltre, che nella prima serata di martedì aveva partecipato invece Maria Rosaria Boccia, ma la sua presenza è emersa solamente dalle pubblicazioni sui social della donna. La regia tv di Roberto Pagnussat, infatti, in linea con quanto è successo già l’anno scorso, non indugia mai sui personaggi in platea. La prima fila si scorge a tratti, quanto ai vertici, consiglieri e dirigenti Rai sono tutti seduti nel secondo blocco della platea e ricevono inquadrature molto raramente.

Intervenendo alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Radio1 lo stesso Vannacci aveva commentato: " Io a Sanremo? È la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova ". L'europarlamentare assicura che non vorrà fare " esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione ".

operazione studiata per sfruttare la risonanza mediatica della kermesse e amplificare un messaggio divisivo e reazionario

Diversamente, era stato il Partito Democratico a montare il caso parlando di "". Solo dopo questa notte si vedrà se altre polemiche politiche potrano scaturire nuovamente.