Santanché, Bignami: "Cambia poco, se rinviata a giudizio lascerà per difendersi"

Slittano i tempi del processo a carico di Daniela Santanchè per il caso della cassa Covid. L'udienza preliminare in programma domani potrebbe essere rinviata in seguito al cambiamento di uno degli avvocati difensori della Santanchè. Il rischio che si debba ripartire da zero è modesto, ma le opposizioni sono già pronte ad attaccare.

Intanto capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, a Sky Start su SkyTg24, si sofferma sull'eventualità di un rinvio a giudizio per la ministra del Turismo: "Non conosco nel dettaglio lo scadenzario delle udienze, non so se è confermata l’udienza di domani ma cambia poco. Perché secondo noi il ministro ha detto cose chiare quando è venuta in Aula di fronte alla legittima mozione di sfiducia delle opposizioni.

Noi riteniamo, come ha detto il ministro stesso, che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio a giudizio - e lei ha detto che questo sarebbe oggetto di profonda riflessione - si arriverebbe ad una presa d’atto della necessità di rilasciare l’incarico, non perché stia governando male il turismo, dove anzi abbiamo dei dati premianti - ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile".