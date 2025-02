Schlein, Prodi e Conte: il "festival dell'opposizione anti-italiana" secondo FdI

Il "Sanremo" della politica secondo FdI

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca una settimana all'inizio del festival di Sanremo, il primo del Conti-bis. Da martedì a sabato chiunque, volente o nolente, sarà catapultato nell'atmosfera della kermesse canora. E così, quale occasione migliore per fare un po' di satira politica da parte di Fratelli d'Italia nei confronti delle opposizioni? Una parentesi di ironia "Sanremo edition" per il " terzo festival dell'opposizione anti italiana ". È così che FdI esordisce sui social presentando le card dei "cantanti" in gara, i politici dell'opposizione che con le loro "hit" sono pronti a deliziare il panorama italiano.

Elly Schlein, segretario del Partito democratico ha il suo cavallo di battaglia: "Giorgia Meloni riferisca in parlamento". A dirigere, il "maestro" Romano Prodi, sempre più consigliere ombra di Schlein, come se avesse voglia di riprendere in mano il partito per andare alla battaglia con questa maggioranza. "Orfano" di Silvio Berlusconi, ora Prodi "dirige" Schlein. Il televoto potrebbe non essere dalla loro, come confermano i risultati elettorali recenti, ma forse hanno qualche chance con la sala stampa. Un altro grande classico delle opposizioni è "ogni venerdì uno sciopero", del "solista" Maurizio Landini, ormai nell'orbita del Partito democratico. Gli italiani ci hanno fatto l'abitudine e lo spoiler si sa, è motivo di eliminazione dal festival di Sanremo. E anche il toto-Sanremo potrebbe non essere dalla sua con i pronostici, visto che gli scioperi per il weekend lungo incontrano sempre meno adesioni. Si potrebbe dire una "promessa mancata", ma nemmeno questo per Landini.

Tra i "vorrei ma non posso", immancabili in ogni edizione che si rispetti, anche in questa non manca ed è Angelo Bonelli. "Giorgia Meloni nega il cambiamento climatico", è il suo pezzo forte. Un po' ripetitivo, non riesce a evolversi nella sua musica. Dirige "Ultima generazione", il che spiega tante cose.

Stessa sorte percon il suo "Giorgia Meloni si dimetta", brano revival del passato che non ha mai vinto: perché dovrebbe riuscirci quest'anno? Fortunatamente, conclude Fratelli d'Italia, "dirige l'Italia". Un po' ildegli appassionati di Sanremo: finché lei, siamo al sicuro.