Scontro Bocchino Scanzi in diretta: "Siamo messi male...", "Tu da bambino"...

A Otto e mezzo, trasmissione su La7 condotta da Lilli Gruber, va in onda un acceso scontro tra l'ex esponente del centrodestra Italo Bocchino e il giornalista Andrea Scanzi: punto focale della discussione l'analisi delle motivazioni per le quali la maggioranza è andata sotto in commissione Bilancio del Senato durante l'esame del decreto lavoro.

A mancare all'appello nella votazione degli ultimi emendamenti presentati dalla relatrice Paola Mancini, e quindi a non far raggiungere il numero necessario in commissione, sono stati i due rappresentanti di Forza Italia Claudio Lotito e Dario Darmiani, giunti in ritardo per aver preso parte al cocktail di compleanno di quest'ultimo. La spiegazione delle motivazioni alla base del ritardo di 15 minuti fornita da Italo Bocchino suscita l'ilarità di Scanzi, che parte subito all'attacco insultando l'ex parlamentare.

"L'etica della verità coincide con Bocchino? Stiamo messi malino evidentemente..." , affonda il giornalista, ripreso dalla conduttrice. "No, ognuno esprime liberamente il suo pensiero qui" , replica la Gruber. A questo punto Bocchino risponde alla provocazione appena subita: "Ma tra Scanzi e pensiero ci fu una rottura da bambini..." . Inutile il tentativo di riportare il sereno in studio: "Esattamente non vorrei questo".

Andrea Scanzi, infatti, affonda nuovamente: "Nel tuo caso anche nella culla" , aggiunge, prima di scagliarsi ancora una volta contro il governo Meloni. "La cosa straordinaria è che gli esponenti di questo governo stanno dicendo 'Non c'è un problema politico, il problema è che due si sono attardati a un cocktail di compleanno...vorrei dire che se fosse questa la verità" , attacca il giornalista, "e potrebbe essere, perché siamo spesso in mano a degli scappati di casa sarebbe peggio" . "Sarebbe meglio pensare a una guerra in atto tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega" , prosegue Scanzi, "cioè noi stiamo dicendo che due esponenti hanno fatto tardi perché impegnati in un cocktail di compleanno? Cambiate lavoro, abbiate pazienza, fate i baristi, fate qualcos'altro".