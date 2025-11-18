Manovra, bonus da 1500 euro per le paritarie: cosa prevede l'emendamento del centrodestra

Siamo nel tratto conclusivo dei lavori sulla manovra e torna in discussione un tema già emerso nel dibattito politico dell’anno scorso: quello dei voucher destinati alle famiglie che scelgono scuole paritarie. Nel pacchetto degli emendamenti segnalati compaiono infatti due proposte, una presentata dal senatore di Forza Italia Claudio Lotito e l’altra dalla deputata di Noi Moderati Mariastella Gelmini.

Entrambe le proposte provenienti dal centrodestra prevedono un contributo pari a 1.500 euro per ogni figlio, riservato ai nuclei con un Isee inferiore ai 30 mila euro, nel caso in cui l’iscrizione riguardi un istituto paritario. La misura, secondo le stime rese note, avrebbe un costo di circa 20 milioni di euro.

Il progetto, già al centro di critiche nella precedente legge di bilancio, ha immediatamente riacceso il confronto tra maggioranza e opposizioni. “Il centrodestra ci riprova. Come ogni anno presentano un emendamento alla manovra economica per dare maggiori risorse alle private. Un vero e proprio regalo che calpesta la Costituzione” il j’accuse di Peppe De Cristofaro, capogruppo di Avs e presidente del gruppo Misto al Senato.

Anche il Movimento 5 Stelle interviene con toni duri. “Ancora una volta la maggioranza che sostiene Giorgia Meloni ci racconta che ‘non ci sono soldi’, ma magicamente li trova per le scuole private.

Per la scuola pubblica, invece, arrivano solo tagli” quanto dichiarato dalla senatrice grillijna. Già divisivo in passato, il dibattito sulla misura è destinato a rimanere uno dei punti più roventi del percorso parlamentare della legge di bilancio.