Senza le periferie la mafia è più debole

La mafia non è sconfitta, non ancora. Resiste nonostante sforzi investigativi, normative durissime e il sacrificio di eroi come Giovanni Falcone, morto 33 anni fa a Capaci. Perché? Un interrogativo a cui risponde il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, l'uomo che ha arrestato Matteo Messina Denaro «latitante» a casa sua. «La capacità di fascinazione di Cosa nostra in alcuni quartieri e in alcuni territori è intatta». La stessa fascinazione avviene in Calabria, nei quartieri feudo dove si decidono anche gli esiti elettorali ma anche in Campania, dove l'attrazione per la camorra è addirittura esibita. «Agire su questo elemento - osserva il procuratore - non è un compito della magistratura

o delle forze di polizia». Cosa può fare la politica? Provare a espugnare questi fortini. Non con passerelle o blitz improvvisati ma con azioni pianificate nel tempo, che trovino nella società civile (dove c'è...), nella Chiesa e nelle agenzie educative del territorio dei validi alleati. È quello che è successo a Caivano, dove oggi interverranno anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo a un evento sulla legalità organizzato da Fratelli d'Italia. L'ex quartiere incubo della popolazione, teatro di orrende violenze consumate su bambine, morte in circostanze agghiaccianti, si è trasformato in un modello grazie alla fermezza dell'esecutivo, al prefetto Michele Di Bari che ha cacciato gli abusivi e

al coraggio e alla testimonianza di don Maurizio Patricello, il prete eroe che rischia la vita per aver chiamato il premier Giorgia Meloni a ripulire il quartiere.

Era il 25 agosto 2023: la grande piazza di spaccio non funziona più, la camorra gliel'ha giurata eppure il codazzo di intellighentia anticamorra si è eclissato perché il prete è considerato «di destra», nonostante il blitz del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sublimare il ritorno dello Stato. La mafia si può sconfiggere dalle periferie, certa antimafia ideologica forse no.