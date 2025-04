"Senza precedenti". I numeri del governo Meloni spaventano la sinistra: ecco le cifre

Ascolta ora 00:00 00:00

Al netto dei racconti fantasy della sinistra, numeri alla mano, Giorgia Meloni e il suo partito rappresentano un fenomeno “senza precedenti”. A confermarlo sono i dati resi noti dall’ultima analisi di Pagella Politica che, oltre a descrivere il momento di grazia della maggioranza, mette in luce una statistica tanto impressionante quanto rara. La stabilità di Fratelli d’Italia dura da almeno due anni e mezzo: dall’ottobre 2022 – mese dell’insediamenti del governo – il partito di Giorgia Meloni non ha mai registrato un calo di consensi.

Un fenomeno che Pagella Politica non ha timore a definire “senza precedenti”. Stando alla media dei sondaggi di marzo di Pagella politica, Fratelli d’Italia è prima forza politica con il 29,7%. Segue il Partito democratico con il 22,3%, terzo il Movimento 5 stelle con l’11,8%. Il Pd di Elly Schlein risulta ancora una volta in calo rispetto allo scroso mese con una perdita dello 0,4%. Così come Avs, che perde lo stesso lo 0,4%. In controtendenza nel centrosinistra il M5s, in positivo dello 0,2%.

La distanza tra dem e grillini è sempre più ridotta. Forza Italia chiude all’8,8%, seguita dalla Lega con l’8,5%. Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,2%. Chiudono la lista Azione al 3,1%, Italia Viva al 2,4% e Più Europa al 2,1%. I numeri, in questo caso, ci offrono un quadro dettagliata della situazione della politica nostrana. L’analisi mensile di Pagella politica si basa sui sondaggi pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio, soppesando la data del campione di intervistati e la data in cui sono state svolte le rilevazioni. Ma il dato più rilevante, come spesso accade, fa riferimento agli anni passati.

Rispetto al, infatti, il partito guidato saldamente da Giorgia Meloni non ha alcuna intenzione di perdere terreno. La strada che parte dall’ultima vittoria alle elezioni politiche di più di due anni fa, al momento, non ha nascosto alcun ostacolo imprevisto.