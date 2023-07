"Uno psicologo per l'eco-ansia". La proposta no-sense del Pd

Qual è la priorità per il Partito Democratico del nuovo corso Schlein? Semplice: di qualsiasi argomento si parli, il cambiamento climatico deve essere sempre inserito in qualche modo al primo posto in assoluto. Lo mette nero su bianco Marco Furfaro parlando sulla presentazione della legge sullo psicologo di base approvata all'unanimità dal consiglio regionale della regione Puglia. Una proposta anche condivisibile, per carità. Se non fosse per i motivi con i quali il responsabile Welfare e capogruppo in commissione Affari sociali del Pd sostiene l’introduzione di questa figura professionale.

La frase di Furfaro

" I disturbi psicologici, specie nei ragazzi, sono sempre più frequenti e sempre più difficili da affrontare. La presenza di questo tipo di disturbi, in tutte le fasce d'età, dopo la pandemia ha raggiunto livelli mai visti prima e l'incidenza nelle fasce di reddito medio-basse, nei giovani e nelle donne è sempre maggiore ". E poi la frase incriminata. O perlomeno quella più insensata: " Pesano l'incertezza sul futuro, il gender gap, i cambiamenti climatici e la solitudine. Abbiamo, per questi motivi, l'urgenza di istituire la figura dello psicologo di base ".

Ecco, tra i problemi che attanagliano i più giovani ci sarebbero le questioni legate al surriscaldamento del pianeta. In poche parole, bisognerebbe introdurre il ruolo dello psicologo di base per venire incontro a quello che, in gergo tecnico, viene denominato "eco-ansia". Un'espressione che ha cominciato a circolare qualche settimana fa, quando una certa Diletta Bellotti, una ragazza 27enne presente a numerose e delle ultime azioni di Ultima generazione, protagonista di un recente video che spopolò sui social: lei sfoggiava un'improbabile chioma rosa e asserva di soffrire - per l'appunto - di eco-ansia. " Sono anni, ormai, che faccio quasi tutti i giorni sogni legati al collasso eco-climatico e quindi, ovviamente, tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni... ", spiegava nella clip.

Il Pd va in scia agli eco-vandali