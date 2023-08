"Venezia non è in pericolo": la lezione di Sgarbi all'Unesco

Venezia non è in pericolo, è l'Unesco ad essere asservita alle mode: questo il Vittorio Sgarbi pensiero. Il sottosegretario di Stato alla Cultura è intervenuto nel dibattito legato all'allarme lanciato dall'agenzia specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tale da richiedere l'inserimento della città nella lista dei patrimoni universali in pericolo. Il critico d'arte non utilizza mezze misure: "Dopo l'evidente provocazione fondata su una situazione parossistica del turismo, per la quale non bastano moniti e prediche, suggerisco al sindaco Brugnaro di fare uscire Venezia dalla lista delle città Patrimonio dell'Umanità. Venezia non trae alcun vantaggio dall'inserimento nella lista Unesco" .

Sgarbi ha stigmatizzato le dichiarazioni dell'Unesco secondo cui Venezia sarebbe in pericolo, sottolineando che il primato di Venezia quale patrimonio dell'umanità non ha bisogno di essere certificato da nessuno, altro che dalla sua storia: "I rilievi dell'Unesco sono ovvi, ma non possono essere usati come strumento di pressioni sull'autodeterminazione delle autorità locali e dello Stato" .

Ma non è tutto. Sgarbi si è soffermato in particolare su due addebiti alla città, legati al turismo di massa e ai danni del cambiamento climatico. L'affondo del sottosegretario è perentorio: "La questione del turismo a Venezia e dell'acqua alta non è una novità rilevata dall'Unesco, mentre è certo che il patrimonio monumentale, al di là della gestione dei flussi turistici, non è in pericolo. Il riferimento ai cambiamenti climatici indica un asservimento dell'Unesco alle mode. Venezia come patrimonio dell'umanità resta intatta" .