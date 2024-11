"Si sente superiore". "Ho giurato sulla Patria". Scontro tra Fornero e Vannacci

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ultima puntata di Dimartedì è andato in scena un inedito botta e risposta tra Elsa Fornero e Roberto Vannacci. L'ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del governo Monti ha provato a individuare un punto in comune tra i due, ma l'europarlamentare della Lega ha respinto al mittente il tentativo e ha sottolineato con orgoglio le sostanziali differenze tra i compiti svolti. La professoressa ha affermato che entrambi hanno servito lo Stato, lei nell'università e lui come militare fino ai più alti gradi nell'Esercito.

Fornero si è dunque soffermata sul servizio pubblico e subito dopo è passata all'attacco, accusando il Generale di avere un'unica verità: " La sua. Ma di verità non ce n'è una sola. Il mondo è molto più sfaccettato ". Da qui l'invito ad avere un'apertura mentale. Ma l'uscita dell'ex ministro ha trovato la pronta replica di Vannacci, che ha voluto mettere i puntini sulle i e rimarcare che tra i due ruoli c'è un aspetto tutt'altro che irrilevante di cui bisogna tenere conto.

" Mi dispiace deluderla, non credo che abbiamo qualcosa in comune ", ha tuonato il Generale nel corso della trasmissione condotta da Giovanni Floris in onda su La7. Una precisazione che poi è stata argomentata nel dettaglio. Mentre Fornero ha svolto un servizio pubblico da professoressa, Vannacci ha rivendicato di aver giurato fedeltà alla Patria: " Ho giurato di difenderla in armi, anche al prezzo della mia vita ". Sono cose leggermente diverse, cose " riservate ai soldati ".

Parole a cui è seguita la risposta seccata della prof, che ha imputato al leghista la colpa di aver invocato ancora una volta " una superiorità ". E ha rimarcato che il suo intervento si riferiva a un servizio comune. Ma, mentre la questione sembrava avviarsi verso una pacifica conclusione, è arrivata la bordata. " Lei è una persona forte. E va bene, lei è superiore a me e io mi inchino a tutti i militari che hanno un'idea di Patria diversa dalla sua. Questo è veramente inaccettabile ", ha affermato Fornero.

Vannacci ha negato il concetto della superiorità e ha parlato di semplice differenza, di una

Invece sono proprio le differenze che rendono la società attrattiva

che non tutti vogliono mettere in luce, e ha denunciato l'atteggiamento di chi non perde occasione per fare di tutta l'erba un fascio: "".