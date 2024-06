Si spacca la piazza per Satnam Singh."I sindacati sono complici"

Ascolta ora 00:00 00:00

Davanti all’ennesima tragedia, la retorica firmata Cgil e sindacati affini lascia il tempo che trova. E così la piazza convocata dalla comunità indiana di Latina in memoria di Satnam Singh, il bracciante morto in condizioni disumane dopo essere stato abbandonato fuori casa a seguito di un incidente sul lavoro, si divide per l’ennesima volta. Questa volta in protesta con i sindacati, Cisl e Uil compresi.

Le parole pronunciate dal palco dai segretari di Cisl e Uil sono la goccia che fa traboccare il vaso. I principali organizzatori della manifestazione, tra cui Usb, insieme a Potere al Popolo, Cambiare Rotta e Osa, decidono di lasciare la piazza in segno di protesta. “Noi siamo venuti perché la comunità indiana ha chiamato a questa manifestazione tutti quanti" , ha spiegato il membro del direttivo nazionale USB Guido Lutrario che però ha aggiunto: "Adesso stiamo andando via perché le cose che sentiamo dire dai segretari dei sindacati (di CISL e UIL, ndr), che tra l'altro noi sappiamo complici con le organizzazioni padronali, è inascoltabile ".

Una presa di posizione netta contro le frasi colme di retorica inutile che hanno contraddistinto gli interventi dei sindacati. "Cosa ci ha dato fastidio? - ha continuato - L'invito ai lavoratori indiani a imparare l'italiano. Qua bisogna insegnare ai nostri politici al rispetto di regole che garantiscano i diritti a tutti. Questo chiede un sindacato" . Poi, a stretto giro, arriva l’accusa più aspra: “E francamente – ha concluso Lutrario - la loro complicità oggi è veramente disgustosa".

E quindi la piazza che doveva denunciare con una sola voce la terribile rete di sfruttamento attorno ai braccianti, si è mostrata divisa e frammentata perfino al suo interno. Forse più nette sono le parole che arrivano questa mattina dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “La morte di Satnam Singh è stata orribile e disumana per il modo atroce in cui è avvenuta e ancora più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro” , ha ribadito la premier nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. “E’ l’Italia peggiore che lucra su migranti.

La vergogna del caporalato è lungi dall’essere sconfitta ma non intendiamo smettere di combatterla”. Una dichiarazione forte, l’ennesima da parte del governo e dei suoi ministri, alla quale è seguito un lungo applauso che l’Aula della Camera ha tributato al lavoratore indiano deceduto.