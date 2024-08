"Siamo orgogliosi di voi". I complimenti di Meloni agli atleti italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiusura di Olimpiadi straordinaria per l'Italia, che ha conquistato un oro storico con la pallavolo femminile. Il medagliere di Parigi, numericamente, ha eguagliato quello di Tokyo ma stavolta abbiamo conquistato due ori in più, segno che il movimento sportivo italiano è più vivace che mai. A tutti gli atleti " che hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Parigi " sono arrivati i complimenti di Giorgia Meloni, che in una nota ha voluto sottolineare i risultati ottenuti: " 12 medaglie d'oro, 13 d'argento, 15 di bronzo e tanti altri azzurri che per pochissimo non sono saliti sul podio, ma che hanno lottato fino all'ultimo ".

A loro, dal presidente del Consiglio è arrivato il ringraziamento " per aver incarnato al meglio lo spirito olimpico, per averci fatto sognare e per aver portato in alto i colori dell'Italia nel mondo ". Quindi la conclusione della nota: " Siamo orgogliosi di voi ". Con la medaglia d’oro vinta dalla pallavolo femminile e la sconfitta della Germania nella finale di pallamano, l’Italia ha chiusto ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024 al nono posto del medagliere sopra i tedeschi. Se facessero classifica anche i quarti posti, le cosiddette medaglie di legno, l'Italia sarebbe prima con ben 25 discipline finite appena fuori dal podio. Le 12 medaglie d'oro guadagnate a Parigi non sono un record per il nostro Paese ma sono un ottimo risultato, che si pone appena dietro le 14 di Los Angeles 1984 e le 13 di Roma 1960, Atlanta 1996 e Sydney 2000.

La prima medaglia d'oro di queste Olimpiadi è arrivata con l'impresa di Nicolò Martinenghi nei 100m rana, arrivato dopo il bronzo di Tokyo 2020. Si è tenuto alle spalle il recordman mondiale Adam Peaty. Il giorno dopo è arrivato quello del compagno di squadra Thomas Ceccon, già bronzo nella staffetta 4x100 stile libero, vincente nei suoi 100 metri dorso, specialità nella quale arrivava da detentore del record mondiale con il tempo di 51.60 precedendo il cinese Jiayu Xu e lo statunitense Ryan Murphy. Il giorno dopo è arrivato l'oro per la scherma italiana con la squadra femminile di spada formata da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria. Quindi, è stato il momento degli ori nel K1 con Giovanni De Gennaro nelle acque di Vaires-sur-Marne e poi nel judo con Alice Bellandi, nuova campionessa Olimpica dei -78kg femminili.

Nell'iQFOil, classe esordiente di windsurf che ha sostituito la RS:X, Marta Maggetti ha vinto l'oro, così come ha fatto nelle stessse acque il duo composto da Ruggero Tita e Caterina Banti nel Nacra-17. C'è, poi, la medaglia d’oro della coppia Sara Errani-Jasmine Paolini nel doppio femminile di tennis e quella di Alice D’Amato nella ginnastica, specialità trave.

hanno vinto l'oro nello skeet a squadre misto di tiro a volo,nella Madison femminile di ciclismo su pista e, quindi, la pallavolo femminile.