"Siamo primi ovunque". L'ultima balla della Schlein

Avrebbe potuto tranquillamente fischiettare facendo finta di niente. E invece Elly Schlein ha deciso di imbastire addirittura una conferenza stampa per commentare le fresche elezioni amministrative che si sono svolte in 13 capoluoghi di Provincia in regioni a statuto ordinario. E le balle da lei raccontate, di certo, non mancano. A parte Brescia e Teramo, infatti, il risultato del centrosinistra non è stato propriamente entusiasmante. Eppure la segretaria del Partito Democratico dipinge una realtà tutta sua: " La destra frena ", è il suo sindacabilissimo responso.

" In questa tornata ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere nelle città, fra due settimane ". E pazienza se Sondrio, Treviso, Imperia, Latina siano già state nettamente aggiudicate dal centrodestra e che, esclusa Vicenza, nessun candidato sindaco sostenuto dal Pd è in vantaggio nei ballottaggi dei Comuno più importanti. Per la Schlein l'importante è che il suo è il " primo partito in quasi tutti i capoluoghi ". Peccato che, storicamente, le liste civiche alleate con il centrodestra abbiano spesso drenato voti a movimenti politici tradizionali che ora governano il Paese.

Schlein vorrebbe stare con tutte le opposizioni

Ma è sul rapporto con il Movimento 5 Stelle che l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna vuole continuare a insistere: anche (per non dire soprattutto) in vista del secondo turno del 28 e 29 maggio. " Non abbiamo ancora fatto l'agenda delle prossime settimane, ma naturalmente l'auspicio è condividere le iniziative con le forze che sono nostre alleate. E pure allargare a chi non lo era ", è la convinzione della Schlein. " Abbiamo la speranza di poter rendere ancor più espansive e attrattive le nostre candidature al ballottaggio. Confermiamo la disponibilità a incrociarci anche con le altre forze politiche ". Secondo la segretaria, non possono esistere preclusioni di nessun genere: " È sui temi che si trova l'intesa con le forze politiche alternative alla destra. Il Pd lavora nel modo più unitario possibile ".