Strumentalizzato Francesco

«Mi auguro un 25 Aprile sobrio», aveva detto ieri l'altro il ministro Musumeci parlando della coincidenza tra la Festa della Liberazione e il lutto nazionale, oltre che collettivo, per la morte di Papa Francesco. Il banale auspicio ha fatto infuriare le opposizioni, che hanno definito quelle parole «scandalose e surreali». Al motto di «giù le mani dal 25 Aprile» è partita una grancassa buona giusto a scaldare gli animi dei facinorosi che temiamo non vedano l'ora di disobbedire all'invito del «governo fascista» in onore della memoria del «Papa del popolo». Prepariamoci dunque a una giornata che avrà come parola d'ordine l'inverso di «sobrio», termine che sul dizionario riporta i seguenti contrari: esagerato, eccessivo, ubriaco. Che cosa abbia detto di così sconveniente il ministro resta per me un mistero, anche perché la sobrietà è stata una delle cifre più importanti del pontificato di Bergoglio. Per quale strana ragione il 25 Aprile non dovrebbe o potrebbe essere sobrio, cioè «semplice, misurato, alieno da ogni eccesso»? Mistero, a memoria lo è stato solo una volta, nel 2009, quando a Onna Silvio Berlusconi si mise il fazzoletto partigiano al collo e pronunciò un discorso da statista pacificatore passato alla storia, ma subito rimosso dalle sinistre che aspettano l'anniversario per scatenare la solita bagarre. In un Paese civile non bisognerebbe doversi attaccare alla morte di un Papa per chiedere misura nelle parole e nei comportamenti.

Per dire che non c'è nulla di eroico nel menare i poliziotti dopo aver sfondato i cordoni di sicurezza che proteggono i cortei; che insultare e cacciare i superstiti e gli eredi degli ebrei che hanno combattuto per la liberazione non solo non è sobrio, ma indegno e vigliacco; che bruciare le effigi cartonate dei ministri del nostro governo - cosa già avvenuta e che temo si ripeterà domani - ricorda solo le pagine più buie della Resistenza, delle quali Piazzale Loreto è il simbolo. Così come la Resistenza, neppure Papa Bergoglio è stato roba solo loro. Ma si sa, piegare la storia a proprio favore è la specialità della casa.