"Solo casino e manifestazioni". Cacciari demolisce la sinistra di Elly Schlein

La lezione del professor Massimo Cacciari è una doccia fredda per l’intera sinistra nostrana. Con pochissime parole, tanto aspre quanto puntuali, il filosofo critica con grande onestà intellettuale la parte politica nella quale si riconosce. Abbandonato qualsiasi riferimento ideologico, Cacciari evidenzia tutti gli errori da penna rossa della vecchia sinistra comunista e dell’attuale gauche guidata da Elly Schlein e compagni.

In primis, con un messaggio a Fausto Bertinotti che – dopo le gaffe anti-Meloni – aveva consigliato alla sinistra di tornare “radicale”. "È del tutto evidente. Però bisogna capire cosa intendiamo per radicale. Radicale come è stato Bertinotti, ovvero far fallire ogni più timido tentativo prima ancora che iniziasse? Se per essere radicali s’intende questo, allora vabbè… Radicali vuol dire essere radicali nei progetti, nei programmi, nella serietà politica, nella serietà strategica”, esordisce Cacciari incalzato nel merito dall’Unità. Il problema, stando al ragionamento del filosofo, è che ora la sinistra ha scambiato la parola radicale con il termine caos. “Radicali - continua – significa nei programmi, non fare un pò casino o di manifestazioni”. A ben vedere, oltre a salire sui carri delle parate pro-Lgbtq, Schlein fatica a dare una linea programmatica netta al suo Partito democratico.

Un esempio è il dossier riarmo che sta agitando le principali forze europee. Al suo interno, il Pd è diviso in correnti che si contraddicono tra loro. Tra i pacifisti convinti e i guerrafondai spinti, l’opposizione non riesce a dare una risposta univoca. "Come fa la sinistra a pensare di essere sinistra seguendo una politica di riarmo? Rispetto a quello che sta avvenendo, rispetto alla posizione americana, noi seguiamo von der Leyen con il riarmo, buttando via mille miliardi per riarmare chi? La Germania? Siamo alla follia” , spiega l’ex sindaco di Venezia.

Date queste premesse un suo ritorno al Nazareno è da escludere. "Ma la sinistra non ha mai avuto bisogno di me neanche prima, neanche il PCI!.