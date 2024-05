"Solo per lei il traghetto è bello". Salvini deride Schlein sul ponte sullo Stretto

Matteo Salvini ricopre di ridicolo Elly Schlein sul ponte sullo Stretto di Messina. La segretaria nazionale del Partito Democratico, negli scorsi giorni, aveva mostrato in diretta sui propri profili social come fosse piuttosto "semplice" compiere una traversata in traghetto tra la Sicilia e la Calabria: " Ci abbiamo impiegato appena venti minuti, a dimostrazione del fatto che il Ponte non serve ", aveva affermato la leader dei dem. Come capolista nella circoscrizione "Isole" alle elezioni europee, Schlein aveva poi proseguito con il solito refrain sul fatto che il Ponte sia un'opera "anacronistica, inutile e dannosa". Una volta salita sul ponte più alto della nave per fare una diretta Instagram del "breve" viaggio, il suo slogan era chiaro: " Vogliamo fermarci ad ascoltare dalla voce della gente quello che serve davvero alla Sicilia e ai siciliani ".

Dopo questo siparietto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - tirato più volte in ballo dalla segretaria del Pd durante il suo messaggio propagandistico anti-Ponte - non ha avuto "pietà" nel replicare. Del resto il leader della Lega, da quando si è insediato come esponente del governo Meloni, si sta molto spendendo per il progetto e la realizzazione di questa opera, la cui prima pietra posata è prevista per la fine del 2024. Ed è così che sui suoi profili social ha pubblicato un meme in cui mostra la Schlein e Danilo Toninelli (che nei giorni aveva vaneggiato parlando di un ponte chiuso sei mesi all'anno) ritratti con un fotomontaggio come Kate Winslet e Leonardo di Caprio sul Titanic, versione traghetto sullo Stretto di Messina. L'immagine è il simbolo dello slogan "Meno Europa" raffrontata a quella del Ponte sullo Stretto del "Più Italia". " Passato: Toninelli e Elly (che bella coppia) - scrive il segretario leghista - dicono che il ponte non serve e che il traghetto tra Sicilia e Calabria è comodissimo? No grazie ". Il futuro diventa quindi: " Avanti con lo sviluppo, il ponte e le infrastrutture da Nord a Sud, che faranno più grande l'Italia nel nome del sì. Avanti con lo sviluppo, il ponte e le infrastrutture da Nord a Sud, che faranno più grande l'Italia nel nome del sì ".

Lo stesso Salvini è poi ritornato sull'argomento questa mattina proprio mentre si trovava a Messina: " Ho visto la collega e amica Schlein, che l'altro giorno ha preso il traghetto e ha detto che è bello andare con questo mezzo - sottolinea -. Lo dice chi qui viene una volta l'anno. I pendolari che tutti i giorni devono passare tra Sicilia e Calabria e magari in estate ci mettono tre, quattro ore non lo ritengono così bello. Ritengo che tra Sicilia e Calabria sarà un mondo diverso ". Il vicepresidente del Consiglio non si capacita del fatto che " solo in Italia la politica riesce a fare la guerra a un ponte, ma un ponte non è della Lega, di destra o sinistra. Un ponte unisce popoli, culture, lavoratori ", aveva affermato precedentemente a Cosenza sempre a proposito del Ponte. " La Schlein ha attraversato lo Stretto, si è fatta il video col telefonino dicendo che era bello attraversare lo Stretto in traghetto: è sereno e pulito e quindi sbaglia quello sciocco di Salvini a volere il Ponte ".

Amica mia, te magari sei nata in Svizzera e in Calabria ci vieni una volta l'anno, noi lo Stretto lo attraversiamo tutti i giorni con 3-4-5 ore di coda e ne abbiamo le palle piene

Ma, allo stesso tempo, Salvini ricorda come centinaia di commenti di calabresi e siciliani che hanno commento duramente questa diretta social: "".