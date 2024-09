Soumahoro sorpassa il referendum a sinistra: solo 4 anni per la cittadinanza agli immigrati

Ascolta ora 00:00 00:00

Il referendum sulla cittadinanza promosso da +Europa e sostenuto dalle opposizioni ha l’effetto contrario di quanto auspicato dalla sinistra. Pensato inizialmente come solo e unico punto di incontro tra le forze della gauche nostrana, il nodo cittadinanza sta lentamente diventando una matassa difficile da sbrogliare. Se il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha già preso le distanze dal quesito referendario e, allo stesso tempo, l’opposizione si è presentata in Aula con quattro mozioni diverse sul tema, ecco che arriva il cosiddetto “ultimo chiodo della bara” per i compagni rossi.

A metterlo ci ha pensato l’ex stella di Alleanza Verdi e sinistra, l’onorevole Aboubakar Soumahoro. Verosimilmente per cavalcare il tema della cittadinanza ai migranti, l’ex pupillo di Bonelli e Fratoianni ha presentato due progetti di legge di riforma delle norme sull'acquisizione della cittadinanza e in materia di immigrazione. Il motivo? È presto detto: sorpassare il quesito proposto dagli “alleati” rossi e allargare sempre di più le maglie della cittadinanza. Una trovata politica che ha il duplice obiettivo di riacquisire la notorietà persa e spaccare definitivamente l’unità del campo largo. "È tempo di orientare le nostre scelte politiche nell'ottica di garantire alle persone il diritto di restare e quello di migrare ”, esordisce Soumahoro, Che poi aggiunge: “Le migrazioni sono un fenomeno strutturale, con il quale dovremo fare sempre di più i conti, dal momento che guerre, crisi climatica e disuguaglianze economiche spingeranno ulteriormente le persone a fuggire verso luoghi più sicuri”.

Da qui la proposta firmata Soumahoro: "La mia proposta di legge consentirà a chi è nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia, di diventare cittadino italiano subito, ma lo sarà anche chi nasce in Italia da genitori stranieri di cui, almeno uno, è nato in Italia” . Ma non solo. Secondo quanto si legge dal progetto dell’onorevole “con gli stivali”, diventerà italiano anche il minore straniero che ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria, oppure un percorso di istruzione e formazione professionale.

“la mia proposta di legge riduce inoltre da 10 a 4 anni di residenza in Italia i tempi per la richiesta della cittadinanza, che diventa possibile anche in presenza di requisito reddituale o se in possesso di attestato di frequenza di corso universitario o formazione professionale"

Inoltre, spiega il deputato di Avs,