"Stupro spettacolarizzato". Lettera contro De Girolamo per l'intervista alla vittima di Palermo

L'intervista di Nunzia De Girolamo alla ragazza vittima dello stupro di Palermo continua a creare polemiche anche a distanza di otto giorni dalla messa in onda in prima serata su Rai3. Centinaia di intellettuali, giornaliste e giornalisti, scrittrici e scrittori, operatrici e operatori dell'informazione e dello spettacolo, rappresentanti di associazioni, attiviste e attivisti, cittadine e cittadini hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata alla presidente Marinella Soldi e ai vertici del televisione di Stato, con in conoscenza il presidente Agcom, Giacomo Lasorella, e quello dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bortoli - per contestare quello che è successo nella puntata dello scorso 31 ottobre di "Avanti Popolo".

" Premesso che la ragazza, maggiorenne, ha scelto di accettare l'invito in trasmissione per parlare della sua storia, e che questo va rispettato poiché rientra nell'autodeterminazione, intendiamo evidenziare - si legge nella missiva - l'avvenuta violazione dei basilari principi della deontologia professionale nell'esporre, per giunta a così poco tempo dai fatti, una sopravvissuta alla spettacolarizzazione del proprio stupro e alla vittimizzazione secondaria cui si è assistito nel corso del programma ". Come si legge sul sito della Fnsi, i trecento firmatari della lettera ritengono che " la modalità di intervista incalzante nei confronti della sopravvissuta e la conduzione adottate da De Girolamo rappresentano un esempio inaccettabile di pornografia del dolore ".