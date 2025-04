Così Soumahoro discrimina gli atleti dell'Italia "plurale"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono sportivi italiani che, per l'onorevole Aboubakar Soumahoro, sono più meritevoli di attenzione di altri. E non perché siano più bravi o perché vincano più medaglie, ma semplicemente per la loro origine. In queste ore che fanno seguito alla debacle elettorale di Monfalcone del partito islamico sponsorizzato proprio da Soumahoro, il candidato del gruppo misto espulso da Avs e ormai totalmente ininfluente in parlamento ha pubblicato un messaggio su Facebook per rendere omaggio a Sara Curtis. Giusto, non c'è nulla di male: la nuotatrice rappresenta la nuova generazione di sportivi che l'Italia sta crescendo in vista delle maggiori competizioni.

Ai recenti assoluti di Riccione, la giovane campionessa di nuoto si è messa in luce per aver superato i record di Federica Pellegrini, che a sua volta si è complimentata con la giovane collega. E questo Soumahoro lo sottolinea nella sua card quando scrive che Sara Curtis "batte il record italiano di Federica Pellegrini".

Che l'onorevole sia un appassionato di nuoto? Non si direbbe sfogliando il suo profilo, però ci sono diversi post inerenti lo sport. Il 10 marzo l'onorevole ha pubblicato un post dedicato a Zaynab Dosso, che ha vinto i campionati europei indoor di atletica nei 60 metri. A dicembre si è dimostrato anche appassionato di X-Factor, pubblicando un post per la vittoria di Mimì Caruso. Poi si torna ancora indietro con le Olimpiadi di Parigi 2024: l'onorevole ha dedicato un post alla nazionale di pallavolo femminile, oltre ad averne dedicati tanti a Imane Khelif e qualche settimane prima ne aveva dedicato uno anche Yeman Crippa in occasione dei campionati europei di atletica di Roma.

Si potrebbe andare ancora indietro ma anche così è chiaro che Soumahoro tifa solamente per gli italiani di origine straniera, per lui maggiormente meritevoli rispetto ad altri. E così facendo effettua una discriminazione soprattutto per gli atleti di origine straniera, con la pelle più scura degli altri, sottolineandone le differenze. Soumahoro esulta per "l'Italia della pluralità" come se gli atleti azzurri i cui genitori sono entrambi italiani non meritino attenzioni. Esulta perché Sara Curtis, straordinaria nuotatrice ancora in divenire, supera i record di Federica Pellegrini.

Fa un post per la formazione di pallavolo che ha vinto l'oro alle Olimpiadi ma ignora l'altra squadra italiana femminile che ha vinto la medaglia più pregiata, quella dellanon "plurale" quindi non meritevole. E ha ignorato anche tutti gli altri atleti che hanno meritatamente vinto medaglie d'oro, puntando i riflettori solo su una parte degli atleti. È solo quell'Italia che interessa all'onorevole?