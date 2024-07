"Stop a iper-regolamentazione". Meloni rilancia la sfida in Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

L'obiettivo del governo è quello di "costruire un'Europa dove sia conveniente investire e fare impresa". Giorgia Meloni interviene all'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA) dove riporta i risultati ottenuti in questo anno e mezzo abbondante dell'esecutivo nazionale ed espone la linea del centrodestra da esportare anche in ambito Ue, nonostante i giorni caldi (e non poco polemici) sulle nomine a Bruxelles per la futura Commissione. Uno dei punti chiave messi in luce della premier è " abbandonare la logica dell’iper-regolamentazione che, in questi anni, ha reso il quadro normativo una selva burocratica e amministrativa e ha finito per limitare, invece che favorire, la competitività delle nostre imprese ".

Meloni sottolinea come l'economia italiana stia " crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell'economia mondiale e la delicata situazione internazionale ". I dati macroeconomici nazionali " sono positivi e l'andamento di alcuni indicatori, dalla crescita dell'occupazione all'aumento degli investimenti, rappresentano importanti segnali di fiducia nel futuro della nostra economia ". Il presidente del Consiglio è quindi determinato più che mai " a valorizzare questi segnali, e a darne continuità " e intende farlo con la stessa visione " che ha orientato la nostra azione in questo anno e mezzo, e che ha dimostrato di ottenere risultati significativi ". Ovvero che non è lo Stato " a creare ricchezza e occupazione ", bensì " spetta alle imprese e ai loro lavoratori farlo ". Per quanto il ruolo dell'amministrazione centrale è quello di " costruire l'ambiente più favorevole possibile a chi fa impresa ".

Parlando del settore assicurativo, che è al centro del lavoro di ANIA, Meloni afferma che l'assicurazione è una componente essenziale " nella pianificazione e nelle scelte dei cittadini e delle imprese e contribuisce a garantire la stabilità finanziaria degli assicurati e del sistema economico nel suo complesso " rimanendo ancorato ai principi di trasparenza e di garanzia dei diritti degli assicurati " se le risorse raccolte vengono destinate a sostegno dell'economia reale ". Tuttavia, anche da questo punto di visto, il capo del governo rimane altresì consapevole che in Italia, " come in Europa, esiste un divario di protezione che va colmato, con un’azione sinergica dello Stato e dei privati. E per questo dobbiamo tutti fare di più, ognuno per la sua parte ".

sfida decisiva, ma che è alla nostra portata e che possiamo vincere se continueremo a fare gioco di squadra e a lavorare, insieme, per difendere il nostro interesse nazionale

Nel ricordare così la decisione del governo di valorizzare il contributo delle compagnie di assicurazione nella gestione dei danni da catastrofe naturale e al conseguente ridisegno del quadro di sostegno e tutela delle imprese e dei cittadini, è dunque anche su questo versante (ma non solo) che è in atto in generale una "".