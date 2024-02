"Stop al limite dei 30 km/h". La mossa del governo contro la follia della sinistra green

La volontà del governo è ben scolpita: mettere un freno non agli automobilisti (costringendoli a ritardi e a imbottigliarsi nel traffico infinito) ma a una delle ultime follie di una sinistra che si professa green ma che nei fatti ha perso il contatto con la realtà quotidiana. L'esecutivo di centrodestra è pronto dunque a intervenire sul limite dei 30 km/h che di recente ha scatenato la bufera contro il Comune di Bologna: l'ambiente e la sicurezza stradale rappresentano senza alcun dubbio una priorità, ma le misure intraprese devono sempre restare agganciate al sacrosanto buonsenso scongiurando così i deliri rossi.

A confermare la linea dura del governo è stato Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, il quale ha fatto sapere che entro questa settimana verrà partorita la direttiva sulle zone a 30 chilometri orari. Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal Corriere della Sera, ha anticipato che il dicastero è determinato nel portare avanti una posizione che poggia su un principio elementare: basarsi su quanto afferma la legge. " Bisogna motivare ogni singola modifica dei limiti di velocità ", ha dichiarato.

Nelle ultime ore è circolata la voce secondo cui il Comune di Bologna potrebbe scegliere di tirare dritto, mantenendo il limite dei 30 km/h sul 70% delle strade cittadine. Indiscrezione improbabile o ipotesi concreta? Sta di fatto che Bignami a tal proposito ha utilizzato toni duri e, senza ricorrere a mezzi termini, ha messo le mani avanti avvertendo sulle conseguenze che il dicastero potrebbe adottare: " Decideranno di mettersi contro la legge e il ministero non potrà fare altro che disapplicare le delibere del Comune ".

Il viceministro del Mit ha inoltre puntato l'attenzione sul disorientamento figlio di un periodo iniziale che ha visto gli automobilisti fare i conti con un limite assai criticato. Non a caso per Bignami dietro si naconde un messaggio che il sindaco Matteo Lepore vuole veicolare: promuovere la narrazione della città più progressista d'Italia. " Su questo si gioca una partita tutta sua a livello nazionale. Ma è lui a penalizzare la città ", ha aggiunto l'esponente di FdI.