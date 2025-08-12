"Diffonde solo dati falsi". Meloni smaschera Schlein sul turismo

In pieno clima estivo tiene fortemente banco la polemica e il dibattito sulle spiagge piene o vuote. Insomma: i turisti ci sono oppure no negli stabilimenti balneari italiani? A rispondere a questa domanda ci pensa direttamente Giorgia Meloni, il cui governo ha ufficialmente sorpassato quello presieduto da Matteo Renzi, balzando così al quarto posto degli esecutivi nazionali di maggiore durata.

Tutto è nato dalle dichiarazioni rilasciate ieri da Elly Schlein che, in un’intervista rilasciata alla Stampa, aveva dichiarato: “ Sono la cartolina del governo Meloni. Milioni di italiani stanno rinunciando alle vacanze perché non se le possono permettere e anche perché temono quel che accadrà a settembre. Fossi nella presidente del Consiglio - ha sottolineato l'ex europarlamentare - mi farei qualche domanda, ma vedo che lei preferisce orchestrare, attraverso una Rai militarizzata, una propaganda che non corrisponde al Paese reale. Eppure la situazione sta venendo a galla, gli italiani hanno capito” .

Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l’immagine e gli interessi dell’Italia. Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi

La presidente del Consiglio, a questo punto, decide di non mandarle a dire. E così, dopo gli attacchi da parte della sinistra sul, ecco che nocciola i dati ufficiali a smentire le teorie del campo largo. "".

" Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale, tratti dalla banca dati ‘Alloggiati web’ della Polizia di Stato, abbiano certificato l’esatto contrario - prosegue Meloni -, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive. Alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino rispondono i numeri e la verità.

Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sé

Chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica - conclude -.".