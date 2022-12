"Supini? Detta da un prono...". FdI tranchant su Conte

Invettiva contro Giorgia Meloni in Aula da parte di Giuseppe Conte, che ha attaccato il premier durante le comunicazioni prima del Consiglio Ue. Un intervento molto duro da parte del leader del Movimento 5 stelle, che ha accusato Giorgia Meloni e il suo governo di essere " supini rispetto alla strada del perenne invio di armi, in piena continuità con l'ex presidente Draghi ". Giuseppe Conte è alla continua ricerca di consensi e si sta mostrando in maniera completamente diversa rispetto a come si era posto durante la sua presidenza del Consiglio, mantenendo quell'arroganza che resta comunque il suo marchio di fabbrica.

Il presidente Meloni non ha replicato direttamente a Giuseppe Conte ma ci ha pensato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, nelle dichiarazioni di voto. " Quando ci si rivolge a lei come persona supina, detta da un prono, beh è il massimo ", ha detto foti rivolgendosi a Giuseppe Conte ma senza mai nominarlo. Il deputato ha poi proseguito: " La Borsa è aumentata del 10%, lo spread diminuito del 14%. La narrazione è fallita, i sinistri profeti di sventura sono stati serviti ". L'intervento di Conte non poteva che lasciare il segno per l'enfasi con il quale è stato portato avanti dal leader del Movimento 5 stelle e Tommaso Foti ha attaccato: " Abbiamo assistito allo sproloquio di un rappresentante di un importante movimento politico che non ha perso le radici di un populismo da strapazzo ".

Il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia ha poi proseguito: " Si è dilettato ad andare fuori tema parlando della legge di bilancio di cui evidentemente ha letto i titoli degli articoli perché i contenuti non li ha capiti ". Sulla risoluzione della crisi ucraina, Tommaso Foti ha spiegato che " la proposta formulata è semplice. Per raggiungere la pace o diamo il superbonus agli ucraini per arrendersi o il Reddito di cittadinanza ai russi per ritirarsi. È impossibile rispondere se non con ironia a una serie di insulti personali ".