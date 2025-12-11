Tajani: "Da Pier Silvio Berlusconi sollecitazioni positive, Forza Italia si sta rinnovando"

Le parole di Pier Silvio Berlusconi, pronunciate in occasione della conferenza stampa di fine anno di Mediaset, sono state commentate da Antonio Tajani: " Io sono assolutamente a favore del rinnovamento costante di Forza Italia. È quello che stiamo facendo, facendo emergere anche i giovani, penso al segretario nazionale dei giovani, penso ai nuovi eletti alle ultime regionali, abbiamo eletto ragazzi di 24, 25 anni ". Il vicepresidente del Consiglio, a tal proposito, sottolinea l'attività che stanno compiendo i vicesegretari " che stanno lavorando " oltre che " i congressi che abbiamo fatto e che faremo, quindi questo è un modo di allargare ".

Tajani, parlando con i giornalisti, ritiene che il messaggio del vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del Gruppo Mediaset possa portare a " sollecitazioni positive ", in " perfetta sintonia sulla necessità del rinnovamento e di guardare al futuro ". E proprio sotto questo punto di vista " hanno aderito a Forza Italia in questi anni almeno 12, 13 parlamentari e quindi è un partito che si trova, che si allarga. Tutti i consigli sono utili e preziosi - prosegue il leader di Forza Italia - ma io sono assolutamente convinto della necessità di essere sempre al passo con i tempi, come abbiamo fatto con il manifesto della libertà che abbiamo presentato quest'estate, sempre difendendo il pensiero liberale, il pensiero di Berlusconi, il cui nome è indissolubile da Forza Italia ".

" Stiamo lavorando proprio anche per rinnovarci sempre nelle argomentazioni, nell'azione politica, nell'attualizzazione del pensiero liberale che era il pensiero di Berlusconi e far emergere sempre una nuova classe dirigente giovane ", ha proseguito ancora il ministro degli Esteri ricordando " il lavoro che stiamo facendo di apertura anche ad altre forze politiche. Adesso faremo tre giorni di iniziative dedicate ai valori, uno a Milano sull'economia liberale, abbiamo invitato Carlo Calenda, un altro a Roma, dedicato al garantismo. E a Napoli si parlerà molto di quello che Berlusconi ha fatto, il pensiero di Berlusconi non lasciare indietro nessuno. Quindi anche l'aspetto sociale della politica liberale ".

Tajani ha infine voluto concludere: " Faremo sempre più emergere nuovi volti, un partito aperto, allargato e con una classe dirigente eletta. I congressi sono serviti, abbiamo cominciato a fare quelli provinciali, comunali, i prossimi che faremo saranno regionali, ad allargare il numero delle persone che partecipano. Quindi siamo un partito con le porte aperte ".

