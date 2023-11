Accampamento, rifiuti e degrado. Così Roma accoglie i turisti

Il degrado di Roma accoglie i turisti. Una cartolina horror che non arriva solo dalle zone più periferiche e dalle ormai note piazze di spaccio e criminalità, ma anche nei pressi del più grande anfiteatro romano del mondo: il Colosseo. Un luogo sacro per la Capitale e per gli italiani in generale, a cui però fa da contorno una situazione del tutto inaccettabile se si considera il danno d'immagine alla città tra accampamenti abusivi e l'immancabile immondizia. Una cornice deplorevole di un quadro meraviglioso che invece andrebbe salvaguardato e protetto dallo scempio.

E così, tra un selfie con panorama Colosseo e quello con il Vittoriano, i turisti hanno il lusso di poter ammirare un'altra bellezza: sacchi di indumenti e rifiuti. Uno spettacolo indecoroso. Tracce inequivocabili di un degrado ormai sotto gli occhi di tutti. Come se non bastasse è spuntata anche una tenda, segno di un insediamento abusivo, nella strada che prende il via dai Fori Imperiali ed è situata a poche decine di metri dal Colosseo.

La denuncia è arrivata da Federico Rocca. Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia si è rivolto direttamente al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessore al Turismo Alessandro Onorato (puntualmente tanto interessato a occuparsi del Colosseo) affinché mettano in campo " azioni più incisive per garantire il decoro dell'area Colosseo-Fori Imperiali, ossia di uno dei siti più visitati al mondo ". Per l'esponente di FdI " non é accettabile " che venga lasciato nelle tristi condizioni in cui versa.

Una zona limitrofa al prestigioso monumento che di giorno è frequentata dai turisti e che di notte si trasforma in un palcoscenico di fatiscenza. La tenda allestita fa da sfondo alle numerose persone che da ogni parte d'Italia o dall'estero arrivano a Roma per godere delle bellezze della Capitale. E che invece devono imbattersi in situazioni che di certo non fanno onore alla caratura della città a cui dovrebbe essere riservato un trattamento certamente diverso.

Come è possibile rassegnarsi a una situazione del genere? Per quale motivo deve regnare il degrado nelle vicinanze di uno dei monumenti più famosi al mondo? Sulla questione si è espresso duramente Giovanni Quarzo che, contattato da ilGiornale.it, ha espresso forte preoccupazione in vista del Giubileo: " I servizi sociali non funzionano, l'Ama neppure, della mobilità e del traffico inutile parlare... ". Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Roma ha invitato l'Amministrazione guidata da Roberto Gualtieri ad agire per porre rimedio a una sconcertante realtà: " Il quadrante del Colosseo è completamente abbandonato nonostante le segnalazioni e gli allarmi dei residenti. Lo stato di degrado e di insicurezza ha raggiunto livelli intollerabili ".