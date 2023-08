Tornano le feste di partito, ecco quando e dove

I partiti tornano tra la gente dopo un lungo periodo di stop dovuto all'emergenza Covid e senza il trambusto della campagna elettorale. Così le feste di partito della politica italiana ripartono dalla Fiera di Rimini il 20 agosto con il meeting dell'Amicizia tra i Popoli organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. La kermesse, che durerà fino al 25 agosto, segna ogni anno da tradizione la ripresa della politica dopo la pausa estiva. A partecipare alle varie giornate saranno infatti molti esponenti di governo tra cui Giorgetti, Fitto, Calderone, Tajani, Salvini insieme ai governatori e parlamentari. Il 24 agosto la politica sarà protagonista con Francesco Boccia (Pd), Maria Elena Boschi (Iv), Tommaso Foti (Fdi), Maurizio Lupi (Nm), Giorgio Mulè (FI), Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) che, invitati dall'Intergruppo per la Sussidiaretà, si confronteranno sui temi delle riforme. Gran finale per la chiusura con la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dal Pd a Forza Italia in festa

È prevista invece dal 30 agosto all'11 settembre la Festa nazionale dell'Unità del Pd che quest'anno si terrà a Ravenna, città scelta dalla segretaria Elly Schlein per attirare l'attenzione sul territorio della Romagna colpita dalle alluvioni. Il presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha già fatto sapere che parteciperà, mentre nessun esponente di centrodestra è stato invitato. Doppio appuntamento in settembre per Forza Italia. A Gaeta, il 9 e il 10 del mese, si terrà l'evento "Azzurra Libertà - ritorno a Everest" dove si incontrerà il movimento giovanile azzurro insieme a amministratori, parlamentari, dirigenti e rappresentanti al governo. E poi il Berlusconi day: si svolgerà a Paestum, il 29 - 30 settembre e il 1 ottobre. Il primo giorno "sarà l'occasione per festeggiare il compleanno del presidente Berlusconi tutti insieme", spiega il partito. Ancora riposo ad agosto anche per Lega e Italia Viva.

A Settembre Pontida, FdI sposta Atreju

Il partito di Salvini terrà il classico raduno di Pontida, a Bergamo, nella giornata del 16 settembre con l'assemblea dei giovani della Lega, e poi il 17 con l'incontro al pratone del paese. Anche Renzi ha richiamato i suoi per una festa nazionale che ritiene sarà "una bella occasione di dialogo e confronto". Appuntamento quindi dal 14 al 17 settembre al Castello di Santa Severa. Azione di Carlo Calenda invece ha in programma la festa di partito a Roma entro metà ottobre. Niente appuntamento unico invece per i Verdi, che fra fine agosto e inizi settembre hanno invece organizzato diverse feste sul territorio. Non si terrà a settembre ma dovrebbe slittare a dicembre la manifestazione di Fratelli d'Italia ad Atreju, tradizionale festa della destra giovanile organizzata per la prima volta nel 1998 proprio da Giorgia Meloni quando era dirigente romana di Azione Giovani.