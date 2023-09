"Totale sintonia sulla difesa dei confini". Salvini a fianco della Meloni sui migranti

" La difesa dei confini non è un capriccio della Lega ". Matteo Salvini, dal palco di Pontida - tradizionale raduno annuale della Lega, che è cominciato nella giornata oggi - assicura di lavorare " in totale sintonia con il governo " su questo punto. Il ministro dei Trasporti ha poi commentato le voci della visita di Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che avverrà domani a Lampedusa. La premier l’ha invitata sull'isola siciliana per vedere in prima persona a che punto si è arrivati con l'emergenza immigrazione: " Che domani lei sia a Lampedusa e io accolga qua Marine Le Pen a Pontida è assolutamente parte stesso obiettivo ".

"Bloccheremo i clandestini"

Sempre in tema migranti, Salvini ha ricordato di essere " a processo a Palermo perché, da ministro, ho fatto il mio dovere di bloccare sbarchi di immigrati clandestini ". Il governo di centrodestra " farà esattamente quello che è giusto fare - ha aggiunto - non escludendo ogni intervento possibile per proteggere i figli della nostra terra ". A queste sue parole è scattato un applauso e il coro "Salvini, Salvini".

L'ex ministro dell'Interno si è rivolto anche ai propri alleati nella maggioranza di governo. " Al centrodestra, che ha scelto di essere unito in Italia, mando un messaggio: siccome il 9 giugno ci saranno le elezioni europee, sarebbe delittuoso perdere l'occasione per la prima volta nella storia di portare il centrodestra unito a vincere anche in Europa ", ha detto. E, aggiungendo che " da quando esiste l'Europa i socialisti hanno sempre governato là ", ha promesso che farà " di tutto per mandare a casa socialisti e comunisti dal governo europeo ".

Dalla droga all'autonomia: le battaglie di Salvini

I temi toccati da Matteo Salvini nel suo discorso sono stati tanti altri. Tra questi, anche quello realativo all'uso delle sostanze stupefacenti. " Non esiste alcun diritto a stroncarsi di droga, la droga è morte, è merda ", ha detto il leader leghista ai giovani riuniti a Pontida. Poi la rivendicazione delle riforme allo studio del governo, tra cui quella dell'autonomia differenziata: " Riconoscere l'autonomia ai territori che la chiedono è e sarà una conquista epocale per tutta Italia ". Il leader della Lega ha poi confermato che la riforma dell'autonomia differenziata è un traguardo " a portata di mano " e ha ringraziato il ministro " bergamasco Calderoli che sta facendo un lavoro che è difficile fare: vai a spiegare per i palazzi romani che si può avere un'Italia con meno sprechi e più efficiente ".