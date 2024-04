"Terribile notizie". "Sia fatta chiarezza" da Meloni a Mattarella il cordoglio per l'incidente a Suviana

I rappresentanti del mondo della politica sono sotto choc e profondamente addolorati per quanto accaduto questo pomeriggio alla centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna. Secondo le recenti informazioni fornite dal prefetto Attilio Visconti, a seguito della violenta esplosione risultano quattro dispersi e cinque ricoverati gravi. Tre, invece, le vittime accertate sino ad ora.

Il cordoglio di Meloni, La Russa e Fontana

Sono momenti di profondo dolore, anche da parte della politica, che sta seguendo con grande apprensione gli sviluppi. Non si è fatto attendere il messaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vicina alle vittime e alle famiglie. " Seguo con apprensione la terribile notizia riguardante l'esplosione verificatasi in una centrale idroelettrica nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese ", ha scritto su X la premier. " Tutta la mia vicinanza e quella del governo ai familiari delle vittime e ai feriti rimasti coinvolti. Un ringraziamento ai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti, ai soccorritori e a quanti stanno lavorando in queste ore nella ricerca dei dispersi ", ha aggiunto.

Ad esprimere il loro cordoglio anche i presidenti di Senato e Camera dei Deputati, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. "Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in queste ore nel bacino di Suviana, sull'Appennino Bolognese ", si legge in una nota ufficiale del presidente del Senato, il quale si è detto vicino col pensiero alle vittime di questa immane tragedia e alle famiglie. Un pensiero, naturalmente, va anche ai feriti e agli uomini ancora dispersi per i quali adesso è corsa contro il tempo. Il presidente La Russa ha inoltre voluto ringraziare tutta la macchina dei soccorsi e alle forze dell'ordine. " Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nella centrale idroelettrica del bacino artificiale di Suviana, in provincia di Bologna ", ha dichiarato alle agenzie di stampa il presidente della Camera Lorenzo Fontana. " Giungano le mie più sentite condoglianze alle famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita e le espressioni di solidarietà ai feriti in questo difficile momento. Rivolgo un ringraziamento alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi ".

Il presidente Mattarella: "Fare chiarezza"

Appena saputa la notizia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso contatti col presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per essere informato sulla vicenda. Il Capo dello Stato ha espresso il proprio cordoglio per gli operai deceduti e solidarietà ai feriti, alle famiglie e ai colleghi di lavoro delle vittime. Mattarella ha però anche auspicato che venga fatta piena luce sulla dinamica dell'incidente.

Il mondo della politica sotto choc

Ad esprimere il proprio dolore per la tragedia anche il vicepremier Matteo Salvini. " Sentite condoglianze alle famiglie delle vittime dell'esplosione alla centrale idroelettrica della diga di Suviana, sull'Appennino bolognese, con un pensiero ai feriti e un sincero ringraziamento a Vigili del fuoco e soccorritori prontamente intervenuti ", ha scritto su X il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Come Mit stiamo monitorando costantemente l’evoluzione della situazione ", ha aggiunto. "Ci auguriamo che i dispersi possano essere trovati, siamo solidali con tutte le famiglie che in questo momento sono preoccupate per il destino dei loro cari ", ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, interrompendo la conferenza di presentazione della lista per le europee per parlare della drammatica vicenda.

Cordoglio anche da parte del ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. " Seguiamo con apprensione gli sviluppi dell'incidente cui stanno lavorando senza sosta vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari. Massima vicinanza alle famiglie di tutti i lavoratori coinvolti, con la speranza che il numero delle vittime non aumenti ", ha dichiarato in una nota. Vicinanza anche da parte del ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati. " La mia vicinanza a tutte le persone coinvolte nella drammatica esplosione alla centrale idroelettrica di Suviana e ai loro familiari. Un particolare ringraziamento ai Vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati sul posto in queste ore di angoscia per i dispersi e i feriti ", ha dichiarato alle agenzie di stampa.

" Esprimo il mio dolore e cordoglio per le vittime della tragedia della diga di Suviana. Un ringraziamento ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori intervenuti in una situazione di enorme rischio per aiutare i feriti e per salvare vite umane ", ha affermato Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

" Esprimiamo cordoglio alle famiglie delle vittime e un sincero ringraziamento a chi si sta adoperando nei soccorsi. Nel 2024 è inaccettabile morire sul lavoro" , ha commentato il leader di Azione Carlo Calenda.