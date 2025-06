Tremila posti in più e 50 milioni a Medicina, Bernini: "Senza i test stop al mercato dei corsi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Le operazioni di preparazioni dei nuovi corsi di laurea sono in corso in questi giorni in vista dell'apertura delle iscrizioni ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria, che è prevista per lunedì 23. L'anno accademico 2025/2026 sarà il primo senza lo sbarramento dei test di ammissione e il ministero dell'Università e della Ricerca chiederà agli atenei che vengano creati 3000 posti in più a fronte di un maggiore finanziamento di 50 milioni di euro, di cui 30 milioni nel Fondo di finanziamento ordinario e 20 milioni fuori dal Ffo.

Ad annunciarlo è stato il ministro Anna Maria Bernini, durante il Question Time alla Camera. Le iscrizioni partiranno, appunto, da lunedì e dovranno essere effettuate sul sito Universitaly: c'è tempo fino a fine luglio per completare l'iter di iscrizione, che preve anche l'obbligo per gli studenti di inserire le sedi preferite e anche i corsi affini a cui iscriversi in caso di mancato superamento degli esami, che saranno uguali in tutti gli atenei. Sono due gli appelli per previsti, il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. Su questa riforma " stiamo procedendo con grande celerità: a partire dal primo di settembre le aule di tutte le università italiane per il corso di laurea in Medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria, si apriranno indiscriminatamente ", ha detto il ministro.

Bernini ha spiegato che " saranno corsi di laurea in grado di dare a tutti una preparazione in tre materie fondamentali: chimica, fisica e biologia " e ha rivendicato di aver " tolto i costosissimi e inutili test di ammissione ", eliminando " l'orribile mercato della preparazione: non sarà necessario iscriversi a nessun corso di preparazione, ci tengo a sottolinearlo, proprio perché so che stanno fiorendo altri corsi alternativi. Stiamo preparando un syllabus e saranno le stesse università a formare gli studenti ".

Per attuare la riforma, ha aggiunto, "" e "".