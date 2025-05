Vannacci asfalta Fratoianni: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

“I violenti siete voi”: perentorio Roberto Vannacci nei confronti di Nicola Fratoianni al culmine dello scontro andato in onda a “Lo stato delle cose”, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su Rai 3. Il generale, eletto al Parlamento europeo con la Lega, ha stroncato senza mezzi termini la filippica del segretario di Sinistra Italia sul “Remigration Summit”, l’incontro dei giovani europei di destra che si è tenuto sabato al Teatro Condominio di Gallarate, ponendo l’accento sulle tante incoerenze del mondo rosso.

“Siamo di fronte al ritrovo di una marmaglia di neofascisti e di neonazisti, gente che nega l’Olocausto, antisemiti” l’attacco di Fratoianni a proposito dell’evento dedicato al tema della remigrazione. “Il fascismo non è un’opinione ma un reato” ha rincarato la dose l’alleato della Schlein, per poi riproporre il solito ritornello: “Vannacci ha parlato della questione sicurezza. Io ritengo che sia una questione fondamentale. Ma cos’è che oggi definisce la nostra sicurezza? Quando parlo con i giovani, loro mi dicono che sono insicuri perché sono sfruttati e sottopagati, perché non hanno il diritto alla casa”.

“Non mi risulta che lei sia un magistrato e quindi non mi risulta che lei possa giudicare che cosa sia reato o cosa non lo sia” la pronta risposta di Vannacci, che ha acceso i riflettori sui veri protagonisti di atti violenti: “Se un gruppo di persone si vuole riunire per parlare pacificamente, non esiste argomento proibito e non esistono tematiche da dover cancellare. I facinorosi e i violenti sono i manifestanti che fanno capo alle vostre ideologie di sinistra, che spaccano e attaccano la polizia. La sinistra è violenta: a Gallarate non c’è stato un disordine, mentre alla manifestazione di Milano è dovuta intervenire la polizia e ci sono stati scontri. A Busto Arsizio gli anarchici hanno deturpato i muri della città”

“La discussione di idee è sempre consentita, questa è libertà.

Lei promuove libertà e inclusione, ma si dimostra intollerante su chi non la pensa come lei” ha aggiunto il generale, che ha concluso la sua analisi con una stilettata: “E guarda caso dà il posto al Parlamento europeo a una signora (Ilaria Salis, ndr) che è indagata per essere andata in Ungheria per spaccare la testa a uno che non la pensava come lei, una persona che ha commesso svariati reati.. Colpito e affondato.