Il veleno di Bersani contro il premier Meloni dopo il successo con Trump

Non c'è nulla da fare, agli esponenti della Sinistra non va giù il successo riportato da Giorgia Meloni nel suo ultimo viaggio negli Stati Uniti d'America; l'ultima stilettata arriva da Pier Luigi Bersani, che invece di mettere da parte le vecchie tifoserie e gioire per l'importanza che sta riscoprendo l'Italia, si è lanciato nell'ennesimo j'accuse nei confronti del nostro premier.

In un'intervista concessa a Repubblica, Bersani non le ha certo mandate a dire. Poco importanto le parole d'apprezzamento di Donald Trump, o il commento positivo dell'intellettuale Alan Friedman (non certo un fan del governo), per l'ex segretario del Pd l'attuale esecutivo si sarebbe semplicemente sottomesso al potere di Washington. "Diciamola così: la destra fa il suo mestiere, che è quello di venderci ottone come fosse oro, ma ognuno può giudicare leggendo il comunicato congiunto Italia-Usa" , ha esordito Bersani. "Sostanzialmente allude a tre cose: acquisto di armi e gas dagli Stati Uniti, no alla web tax e porte aperte ai servizi di intelligenza artificiale e di cloud per l'Italia e per l'Italia nel Mediterraneo. In pratica, il nostro Paese può diventare l'hub per questi servizi nel Medio Oriente ", ha aggiunto.

Insomma, non ci sarebbe da festeggiare alcun successo. Anzi. Secondo Bersani, Giorgia Meloni avrebbe ribadito " una sudditanza e aperto un varco al dominio statunitense ". Dal suo punto di vista, anche il futuro viaggio del presidente Donald Trump a Rome sarebbe da vedere in ottica negativa. L'ex membro del parlamento europeo non accetta neppure che si facciano trattive al di fuori di Bruxelles. "A meno che Meloni non si converta a interpretare il primato europeista di Roma, dove si firmarono i trattati. Siccome le riconosco intelligenza credo che lo comprenda. La sua è un'ambiguità dalla quale non riesce a uscire. Ma una presidente del Consiglio che va a Washington lo vuol dire, per favore, che siamo contro i dazi perché i dazi fanno male alle imprese e ai lavoratori italiani? Specie se ritieni che sia un tuo amico, questa cosa la devi dire ", ha aggiunto.

Ancora una volta, Bersani invita il Centrosinistra ad unirsi. Impresa abbastanza difficoltosa, specie nell'ultimo periodo.

Questa è un'occasione d'oro per mettersi assieme a discutere sui temi della produzione, dell'occupazione, del risparmio. Bisogna dimostrare che al di là del film che ci viene presentato dai tg e dalla propaganda di destra si costruiscono proposte concrete

", ha concluso.