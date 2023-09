“Vergognati”. Renzi attacca il “compagno” Landini sul Jobs Act

“Vergognati” . Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non usa tanti giri di parole per attaccare la Cgil e Maurizio Landini. Il no comment del sindacalista rosso di fronte alle domande sul caso di Massimo Gibelli, l’ex portavoce del segretario generale licenziato da Landini e soci, non ha convinto per nulla l’ex presidente del consiglio.

Renzi attacca Landini

Il commento al veleno di Renzi è affidato ai suoi principali canali social. "Guarda guarda, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, quello che fa sempre la morale a me, guarda guarda" . Lo schermo è diviso in due: da una parte Matteo Renzi, dall’altra la scena muta di Landini di fronte all’inviato di Quarta Repubblica che chiedeva conto del dipendente Cgil licenziato dal sindacato. Il paradosso è servito. Il leader di Italia Viva ha buon gioco nell’attaccare un sindacato colmo di contraddizioni interne e non solo.

"Quel lavoratore è stato licenziato - spiega Renzi - con la legge prima del Jobs Act. Se ci fosse stata già in vigore quel signore avrebbe avuto più diritti. E la Cgil non avrebbe potuto fare quello che ha fatto" . La campagna referendaria anti-Jobs Act, promossa dalla Cgil e sostenuta dal nuovo corso dem targato Schlein, viene ribaltata in un secondo.

Le contraddizioni della Cgil

A poco serve, dopo la figuraccia davanti alle telecamere, la precisazione di Maurizio Landini nel merito. La difesa del sindacato rosso, affidata a una nota, è peggio del previsto: "La Cgil ha proceduto ad una sua riorganizzazione interna - ha spiegato Landini - e la scelta che è stata fatta è quella di non avere più la figura del portavoce. Nella riorganizzazione questo è un lusso che non possiamo più permetterci” .