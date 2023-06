"Vergognoso, così oscura Conte". La fronda nel M5S che si ribella a Grillo

Quando Beppe Grillo torna sul palco e si prende la scena si assiste a una conseguenza inevitabile: il dibattito politico s'infiamma e si alimenta un duro scontro tra i principali partiti del nostro Paese. Così è stato anche in seguito all'ultimo show in occasione del corteo del Movimento 5 Stelle contro la precarietà: da Roma il comico genovese ha parlato di brigate di cittadinanza e passamontagna, finendo al centro di una bufera per la sparata che ha fatto discutere. E ora anche nel M5S si è scatenata la polemica.

L'ira nel M5S contro Grillo

Il centrodestra ha assistito in maniera sbigottita alla sparata di Grillo sul tema del reddito di cittadinanza: in molti l'hanno vista come un'affermazione irricevibile che potrebbe incitare alla rivolta, mentre nella galassia pentastellata la bollano come una semplice iperbole di ironia. Tuttavia pure tra i 5 Stelle c'è chi non ha digerito l'esibizione del co-fondatore del Movimento, accusato di aver innescato una serie di conseguenze che hanno finito per danneggiare ulteriormente il M5S.

A dare conto dei malumori che serpeggiano nel mondo giallo è il Corriere della Sera, secondo cui le stoccate di Grillo non sono rimaste indifferenti all'area di chi è vicino a Giuseppe Conte. " Grillo oscura Conte ", commenta chi non è tra i fedelissimi. Il presidente del Movimento si è subito immolato a difesa del comico, ma qualcuno parla di " naturale malumore dei vertici " da ricondurre al fatto che Grillo " ha sporcato l'immagine della piazza ".

Le dichiarazioni del co-fondatore dei 5 Stelle rischiano di far tornare a galla quelle aspre divisioni che nel 2021 hanno rischiato di far deflagrare il Movimento: le tensioni, seppur smentite a suon di operazioni di facciata a favore di telecamere, non sono mai state sotterrate del tutto. I grillini hanno fatto subito quadrato attorno al comico, ma non mancano gli irritati che puntano il dito contro " battute vergognose a spese dei cittadini ".

Il silenzio di Schlein fa implodere il Pd

I mal di pancia che stanno colpendo il M5S seguono al momento di grande agitazione nel Partito democratico, spaccato su diversi temi della politica e anche sulla decisione di Elly Schlein di scendere in piazza al fianco di Conte. La scelta è stata alla base di forti dissapori che hanno già scaturito il passo indietro di Alessio D'Amato: l'ex assessore del Lazio si è dimesso dall'Assemblea nazionale del Pd, valutando un " errore politico " la partecipazione alla manifestazione del Movimento e non ritrovandosi nella linea.