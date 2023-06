I complici del delirio brigatista di Beppe Grillo

Manco fosse uno spettacolo dei suoi, a teatro. Anche in quel caso, a ben vedere, sarebbe stato grave. Ma gridato in piazza lo sproloquio di Beppe Grillo assume tutt'altro peso. È ancor più pericoloso. Perché alla manifestazione di ieri il Movimento 5 Stelle, il suo partito, ha chiamato a raccolta tutti gli incazzati col governo Meloni, quelli della lotta al precariato con l'assegno da poltronisti, quelli che per anni hanno campato grazie al reddito di cittadinanza, quelli che Giuseppe Conte continua a blandire soffiando sul fuoco e paventando rivolte sociali. Si rivolge a loro, alla base, a quelli che si sono rivoltati contro il capo quando ha dimostrato "sincero e rispettoso cordoglio" davanti alla morte di Silvio Berlusconi e lo hanno obbligato a disertare i funerali in Duomo. Una base "dormiente", pronta a incendiarsi da un momento all'altro. Basta che qualcuno accenda la miccia.

Ed ecco Grillo, comico alla Joker e da sempre teorico del caos. "Vi ho presi piccolini - ha scandito dal palco - e ora siete ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader! Siate leader di voi stessi" . E poi l'incitamento a indossare il passamontagna e a formare le "brigate di cittadinanza" . Un incitamento che volutamente mischiava ironia e farsa ( "Di nascosto andate a fare i lavoretti" ) ma che altrettanto volutamente puntava a instillare l'idea di ribellione. Viene da chiedersi come non ne abbiano avvertito il rischio i suoi avvocati difensori. Quelli che da ieri sera non stanno facendo altro che minimizzare, giustificare e assecondare. Conte in primis che subito ha ribaltato la frittata accusando i "media mainstream" di "ignorare la piazza di Roma strumentalizzando una frase" del fondatore. Il tentativo di rileggere ( "Una frase estrapolata dal suo contesto" ) se non addirittura lodare ( "Un omaggio al lavoro socialmente utile" ) è maldestro è fuori luogo, ma trova terreno comune. Dal vicepresidente dei 5 Stelle Michele Gubitosa e al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, vero house organ del movimento. Tutti in campo con l'elmetto. Per il primo è in corso una manovra per silenziare le "preoccupazioni" della gente, per l'altro è un "riflesso pavloviano per farla pagare alla segretaria in piazza col 'cattivo'" .