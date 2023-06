"Frase estrapolata...". Ora Conte difende il delirio brigatista di Grillo

Sbagliare è umano, perseverare è grillino. Il diabolico leader del Movimento 5stelle, Giuseppe Conte, ora difende il delirio ideologico di Beppe Grillo. Non è bastata l’allusione alla violenza, l’uso della parola “passamontagna” , il riferimento alle “ brigate” di cittadinanza, per un paese, come il nostro, che ha vissuto i terribili Anni di piombo. Al posto di calare un velo pietoso sulle parole del fondatore, il nuovo numero uno del Movimento lo ha difeso a spada tratta. Le violenze verbali di Grillo, secondo la strana visione di Conte, sono solo frasi “estrapolate dal contesto” .

Il delirio di Grillo

Il ritorno di Beppe Grillo sul campo ha oscurato la passerella di Giuseppe Conte organizzata ieri pomeriggio a Roma. Le urla anti-Nato e anti-Usa di Conte, il pacifismo sfrenato degli ospiti saliti sul palco e l’ambientalismo ideologico dell’attivista di Ultima Generazione potevano bastare per inquadrare, una volta per tutte, la piattaforma radicale del Movimento pentastellato. Ad aggiungere un tocco di piccante ci ha pensato il padre nobile del partito, Beppe Grillo.

Il “comico”, con poca ironia e tanta ideologia, ha messo mano al suo vecchio repertorio. Prima l’attacco diretto a Conte: “Voi dovete fare un po' di battaglia sui territori, raccogliete i progetti e mandateli a Conte. Lui prima o poi li capirà” . Poi il richiamo alla violenza: “Siamo dormienti – ha spiegato il fondatore – basta poco per risvegliarsi. Fate le brigate di cittadinanza e reagite mettendo il passamontagna. Mettete a posto i marciapiedi, i tombini, fate il lavoro e scappate”. Il tutto condito con un pensiero, se cosi si può chiamare, sulla politica e sul lavoro: “Il reddito universale incondizionato è l’unica battaglia che dobbiamo portare avanti” .

Conte difende il fondatore del M5S

A fronte di questo delirio pericoloso, perche di questo si tratta, Giuseppe Conte si è trovato davanti a un bivio. Da un lato chiedere scusa, provare a ridimensionare le dichiarazioni del fondatore e dare, per quanto possibile, una versione istituzionali del discorso. Dall’altro, perseverare nell’errore, appoggiare la sparata ideologica targata Grillo e, non pago, difendere la sua violenza verbale. La seconda strada, quella più radicale, è sembrata la più facile da percorrere. L’avvocato del popolo, intervenendo sui principali canali social, si è trasformato nel perfetto avvocato difensore di Grillo.

Ventimila persone sfilano a Roma con il @Mov5Stelle per gridare #BastaVitePrecarie. Ventimila protagonisti, ventimila cittadini provenienti da ogni angolo di Italia che hanno ascoltato la voce di chi non arriva a fine mese, di chi vive di precarietà nella totale indifferenza del… pic.twitter.com/MUE2O8ycOk — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 17, 2023