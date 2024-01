"Vietato dire gratis". Così FdI smonta la propaganda di Conte & Co. sul superbonus

Estate 2022, mancano poche settimane alle elezioni. Tra l'allarme fascismo e il rischio di Italexit, spunta Giuseppe Conte. Archiviata la stagione del reddito di cittadinanza che tanto successo aveva riscosso al Sud, l'ex primo ministro ha la carta vincente per ottenere un buon risultato alle urne: la parola "gratis" . Sì, perché l'autoproclamato avvocato del popolo in ogni comizio sventola il termine "gratuitamente" e tutte le sue declinazioni in relazione al superbonus 110 per cento, che si rivelerà essere quasi esiziale per le casse dello Stato. Come Giuseppi, anche tanti esponenti di sinistra, in prima fila per rivendicare il presunto successo dell'iniziativa definita dal ministro dell'Economia Giorgetti "radioattiva" . Il resto è storia. Ma ora la pacchia acchiappavoti è finita.

Con una grande operazione di buonsenso, la maggioranza e il governo hanno deciso di bandire dalla comunicazione istituzionale l’utilizzo delle parole "gratuitamente" e "gratis" e delle locuzioni aventi analogo significato, in relazione a prestazioni o servizi statali che, seppur a fronte di un mancato pagamento diretto da parte del cittadino destinatario, comportino per la loro realizzazione oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica. L'ordine del giorno presentato da Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia, ha ricevuto parere favorevole del governo, ora impegnato a “prevedere che nella pubblicità dei suddetti servizi vengano utilizzate espressioni che rendano chiaro che si tratta di prestazioni o servizi forniti grazie al pagamento delle tasse e delle imposte da parte dei contribuenti” .