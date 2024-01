Vigili promossi alla segreteria della Regione, De Luca condannato per danno erariale

Vincenzo De Luca è stato condannato in Appello per nomina illegittima di quattro membri della polizia locale di Salerno, inquadrati con la mansione di autisti, nella sua segreteria. Il segretario della Regione Campania dovrà versare a titolo di risarcimento per un danno erariale una cifra fissata in 100mila euro dalla I Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti. La vicenda ha generato molto scalpore e oggi è si conclusa con la condanna definitiva di De Luca.

Secondo quanto ricostruito, i quattro agenti vennero inizialmente assegnati in posizione di "comando" presso la Regione Campania, in modo tale da poter svolgere la mansione di autista del governatore. In un momento successivo, vennero contrattualizzati come "responsabili di segreteria" nell'ufficio di diretta collaborazione della Presidenza della Giunta Regionale, quindi di Vincenzo De Luca. Per questa mansione, a loro venne corrisposta una maggiore indennità di tipo dirigenziale ma, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, i quattro continuarono a svolgere compiti di "autisti".