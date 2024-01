"Balengo", "Non prendo lezioni". Botta e risposta tra Fini e Pozzolo

Duro botta e risposta tra Emanuele Pozzolo e Gianfranco Fini. Da giorni il deputato di Fratelli d'Italia è finito al centro della bufera politica per quanto accaduto a Rosazza (Biella) in occasione della festa di Capodanno, quando Luca Campana - elettricista di 31 anni - è stato ferito da un colpo di pistola. In attesa che la giustizia faccia il suo corso e che l'esecuzione degli esami tecnici sui reperti raccolti dia il proprio responso, si è consumata una lite a distanza tra il parlamentare di FdI e il fondatore di Alleanza Nazionale.

Ad accendere la discussione è stato Fini che, in un colloquio con Il Foglio, ha svelato un retroscena proprio su Pozzolo risalente all'era di di Alleanza Nazionale. " Quando ero presidente di An, lo allontanammo, senza nemmeno espellerlo, dalla federazione di Vercelli ", ha rivelato. Il motivo? Ha spiegato che dal suo punto di vista " era un violento estremista verbale ". Il caso - ha raccontato Fini - non finì sulla sua scrivania ma se ne occupò Donato Lamorte, capo della sua segreteria politica. " Capimmo che era un balengo, come si dice in Piemonte, e lo accompagnammo alla porta: via, andare ", ha aggiunto l'ex numero uno di Alleanza Nazionale.

Parole al veleno che in maniera inevitabile hanno scatenato la reazione di Pozzolo che, interpellato dall'Adnkronos, non ha fatto ricorso a mezzi termini e ha deciso di replicare dritto al punto. Quanto ai giudizi negativi espressi da Gianfranco Fini, il deputato di Fratelli d'Italia ha parlato di " medaglie che appunto al petto ". " Da quello che ha svenduto e calpestato dignità politica e umana della destra italiana non accetto lezioni ", ha tuonato Pozzolo. Secondo cui l'ex presidente di Alleanza Nazionale è stato un leader " che ha tradito senza vergogna la sua comunità politica ", motivo per cui a suo giudizio " merita solo di continuare a stare ibernato nel suo oblio ".