"Un disastro, Von der Leyen non la voterei". L'affondo di Salvini alla Commissione Ue

Matteo Salvini torna a Bruxelles dove affronta nuovamente il tema delle alleanze politiche in vista delle prossime elezioni europee. Il leader della Lega è molto fermo da questo punto di vista affermando che avrebbe qualche problema a creare una coalizione " con chi ha mal gestito questa Europa insieme ai socialisti per troppi anni ". Problemi che, evidentemente, hanno anche i " trattori che sono in piazza in tutta Europa " nei confronti dell'attuale Commissione europea: " La Commissione von der Leyen, da questo punto di vista è disastrosa, disastrosa sul fronte del lavoro e dei diritti ". Il vicepresidente del Consiglio non ha comunque intenzione di mettere veti: " Siccome noi guardiamo oltre, io potrei anche superare questi evidenti problemi, ma l'Europa l'hanno disastrata coloro che la stanno governando. Dovremmo essere noi ad avere un problema a sederci di fianco a coloro che hanno devastato il sistema produttivo europeo ". Rispondendo poi alla domanda se voterebbe a favore di un nuovo mandato della stessa Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Ue, Salvini mette in chiaro: " Io personalmente no ".

Questo perché una nuova maggioranza – in linea con quella che si è instaurata al governo in Italia – è possibile. Identità e Democrazia " sta crescendo tanto e conto che saremo determinanti " per la costruzione delle nuova maggioranza in Ue dopo le Europee sarà determinante nella costruzione di nuovi assi: " È un'occasione storica, perché per la prima volta ci potrà essere una maggioranza senza i socialisti, se il centrodestra sceglierà di essere unito ", ha dichiarato. Il suo gruppo europeo di riferimento " è tra i primi tre al Parlamento europeo e conto che possa crescere ancora. Siamo in contatto con alcune persone e anche con nuove delegazioni, nuovi Paesi, nuovi movimenti. Saprete degli accordi quando saranno fatti ". Per poi aggiungere: " Io sono per il centrodestra unito in Italia e in Europa. Se qualcuno in Europa preferirà i socialisti alla Lega ai francesi, agli austriaci, agli olandesi, ai tedeschi, lo spiegherà ". Salvini quindi ribadisce: " Io penso che l'Europa degli ultimi anni sia stata una sciagura, una iattura per i risparmiatori, per i proprietari di case, per gli automobilisti, per gli agricoltori, per i camionisti, per i lavoratori ".