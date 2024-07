Zaia governatore più amato sui social, sul podio anche Fedriga: ecco la top 10

Ascolta ora 00:00 00:00

Dall'analisi sul mondo della Rete emerge un dato inequivocabile: Luca Zaia è il governatore più apprezzato sui social network, con un sentiment positivo del 60,20%. Il presidente della Regione Veneto è seguito da Massimiliano Fedriga e da Stefano Bonaccini: il primo guida il Friuli-Venezia Giulia e può vantare il 59,16% delle opinioni positive; il secondo (da poco dimesso in Emilia-Romagna dopo essere stato eletto al Parlamento europeo) si attesta al 57,29%. Dunque i primi due posti sono occupati da esponenti della Lega. I dati arrivano dall'ultimo studio elaborato da Vis Factor - in esclusiva per l'Adnkronos - che è stato condotto prendendo in esame le conversazioni social su Facebook, Instagram e X tra l'11 e il 18 luglio 2024.

Un'interpretazione della situazione è fornita a ilGiornale.it da Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, che si concentra su come Zaia consolidi la sua posizione di leadership tra i colleghi: "La sua strategia social è quella più interessante tra i governatori italiani. C'è da capire se e quando questo consenso importante sarà travasato a livello nazionale".

Fuori dal podio si posizionano Eugenio Giani della Toscana (57,15%) e Vincenzo De Luca (55,30%), il governatore della Campania che con i suoi video intrattiene il Web e che con le sue uscite fa assai discutere. Brunetti sottolinea che il consenso per De Luca è "importante", anche perché viene "premiato nelle sue posizioni molto polarizzanti". E questo si riflette su un altro aspetto: "Resta il primo governatore per gradimento del Mezzogiorno".

Segue di poco Vito Bardi della Basilicata (52,20%), in quota Forza Italia. Nella settima casella figura la grillina Alessandra Todde (49,15%), la candidata del Movimento 5 Stelle e sostenuta dal centrosinistra che nel mese di febbraio ha trionfato in Sardegna. All'ottavo posto c'è Roberto Occhiuto della Calabria (48,39%), anche lui del partito azzurro. Completano la classifica dei migliori 10 due governatori di Fratelli d'Italia: Francesco Acquaroli delle Marche (45,01%) e Marco Marsilio (44,92%), che a marzo è riuscito a battere il campo larghissimo e a ottenere la conferma alla guida della Regione Abruzzo.

"In questa top 10 stupiscono alcune assenze, prima tra tutti quella di Attilio Fontana, presidente della Lombardia", fa notare in conclusione Brunetti. Lo studio è stato elaborato da Vis Factor (società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico) tramite Human: si tratta della propria esclusiva piattaforma di web e social network, sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.

Nota metodologica rilevazione Human:

Autore: Human Vis Factor;

Committente: Vis Factor;

Periodo

d'analisi: 11 Luglio 2024 – 18 Luglio 2024;Luoghi d'analisi: 4121 canali monitorati (Facebook, Instagram e X); X (per keyword); Instagram (per keyword);Obiettivo: analisi del gradimento social dei governatori di Regione.