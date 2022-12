Zingaretti bacchetta la Meloni sul Covid. Ma lui si prese il virus dopo uno spritz...

Torna il Covid e Nicola Zingaretti ci ricasca. "Purtroppo l'Italia non è governata. Il governo è in una confusione totale", attacca il deputato del Pd.

"Ricordo al presidente Meloni che se si sbaglia un testo di legge si possono commettere degli errori ma se si sbaglia la strategia contro il virus moriranno degli essere umani. Su queste cose non si può scherzare" , ha tuonato Zingaretti dopo il voto sul Dl rave, scordando o fingendo di dimenticare che se c'è un politico che ha sbagliato strategia sul Covid è proprio lui. Il 3 febbraio 2020, infatti, l'allora segretario del Pd, in collegamento con Myrta Merlino durante il programma L'Aria che tira, parlava di "eccesso di allarmismo" o "isterismo" riguardo al Covid e snocciolava numeri 'tranquillizzanti': " Nella nostra Regione, una con il più alto tasso di vaccini anti-influenzali, contiamo circa 85mila pazienti con l'influenza stagionale che, purtroppo, quella sì, causa dei decessi, mentre solo due hanno il coronavirus". E chiosava: "Questo dimostra quanto gli allarmismi sono infondati". Ma non è tutto. Dopo qualche settimana, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, viene attaccato dalla sinistra per aver indossato una mascherina durante una diretta Facebook in cui annuncia di aver deciso di annullare una conferenza stampa dopo aver scoperto che una sua collaboratrice aveva contratto il Covid. Era il 26 febbraio 2020.