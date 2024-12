Italia al centro del progetto per mappare il genoma Ue. Verso nuove cure su misura

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo Human Technopole di Milano, Elixir Italia, il nodo nazionale dell'infrastruttura di ricerca europea per le scienze della vita coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), e il Centro Cardiologico Monzino Irccs, come centro coordinatore italiano, sono stati selezionati come partner italiani di Genome of Europe (Goe). Si tratta del più grande progetto genomico finanziato dall'Unione Europea, che ha come obiettivo rendere possibile prevenzione e cure personalizzate per tutti i cittadini europei. Goe svolgerà un ruolo cruciale nelle future scoperte genetiche per la cura della salute e la prevenzione, sosterrà i programmi genomici nazionali e faciliterà l'integrazione della genomica nello Spazio europeo dei dati sanitari.

Nascerà una banca dati, cui a contribuiranno 27 Paesi Ue, che conterrà prima 100mila genomi interamente sequenziati, rappresentativi degli abitanti europei provenienti dalle principali 40 sottopopolazioni, per poi salire a fino a 500mila genomi. Goe genererà quindi un unico genoma di riferimento europeo e una serie di genomi «nazionali», su cui basare la ricerca clinica e di laboratorio per nuovi farmaci, terapie mirate, strategie di prevenzione e diagnosi sempre più accurate. Si tratta di un progetto monumentale, sostenuto nella sua fase iniziale da un finanziamento di 45 milioni (di cui 20 milioni provenienti dall'Ue) per i prossimi tre anni e mezzo, a cui partecipano oltre 100 ricercatori ed esperti provenienti da 49 istituzioni di 27 Paesi. In alcuni Paesi, inclusa l'Italia, esistono già iniziative nazionali indipendenti sul genoma, ma è la prima volta che tutti gli Stati membri uniscono gli sforzi in un unico progetto. Un passo fondamentale per la medicina di precisione nel nostro continente.

Le informazioni genetiche del Dna o genoma di una persona, infatti, sono il fondamento della nuova medicina su misura sia per il trattamento - ad esempio con i farmaci molecolari - che per la prevenzione, come avviene in oncologia per la profilassi dei tumori ereditari.