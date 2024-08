Italia unita in tv per le azzurre

Ascolta ora 00:00 00:00

Certo ci sono state cadute di stile, imprecisioni, interventi indelicati, ma, alla fine, il pubblico si è goduto alla grande una delle più emozionati edizioni olimpiche. E questo grazie - e sarebbe assurdo il contrario - alla tanto vituperata Rai in questo periodo preda di fuochi incrociati. Insomma, solo per citare il momento culmine, la folgorante vittoria delle azzurre del volley è stata seguita domenica pomeriggio da oltre 5 milioni e mezzo di spettatori per il 40 per cento di share. Nel momento della vittoria contro gli Usa la metà esatta delle tv accese degli italiani (7 milioni di persone) erano sintonizzate su Rai 2. Canale che, grazie alle sport, quest'estate ha messo le ali arrivando al 20,7 per cento di share medio quotidiano, risultato che sono Fiorello alla mattina riusciva a portare a casa. Ovviamente, grande riscontro tra i giovani che hanno seguito le gare sui vari device generando milioni di interazioni (34,2 su Instagram) e numeri altissimi di collegamenti a Raiplay e RaiNews.

Insomma, come sempre, gli italiani in occasione dei grandi eventi cercano (cercano) di sentirsi una nazione unita, sentimento che può essere incarnato solo dalla televisione pubblica.

Comunque, Discovery che si è aggiudicata i diritti totali delle Olimpiadi non piange di certo: il dato complessivo europeo di tutti i suoi canali è di oltre 215 milioni di spettatori. Tra pochi giorni, il 28 agosto, la linea passerà alle Paralimpiadi che, speriamo, siano altrettanto seguite.